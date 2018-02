Descente policière à l'ASBL Globe Aroma: Philippe Close demande un rapport

Le bourgmestre de Bruxelles va demander un rapport sur la descente policière survenue vendredi chez Globe Aroma, une association culturelle flamande, qui a mené à l'interpellation de sept sans-papiers.

Celle-ci aurait été très "musclée" et Philippe Close souhaite avoir davantage de clarté à ce sujet. Des policiers de la zone Bruxelles Capitale-Ixelles avaient également été impliqués dans cette opération.

"Une action initiée par les autorités fédérales"

"C'est avant tout une action qui a été initiée par les autorités fédérales", explique Maïté Van Rampelbergh, porte-parole du bourgmestre. "Les policiers de la Ville de Bruxelles étaient présents en soutien. Nous trouvons Globe Aroma une cible surprenante, étant donné qu'il s'agit d'une ASBL culturelle qui vise à impliquer les réfugiés et les sans-papiers dans la société."

L'opération ayant eu lieu au sein d'une maison d'art ouverte qui tente d'établir un lien de confiance avec ce type de personnes, elle suscite de nombreuses réactions. D'après l'association, l'action s'est en outre déroulée de façon brutale. "Avant de formuler une réaction, nous avons demandé un rapport afin de savoir précisément ce qui s'est passé. Nous l'attendons la semaine prochaine", indique-t-on au cabinet de Philippe Close.

Alda Greoli consternée

De son côté, la ministre francophone de la Culture Alda Greoli (cdH) a dit avoir appris "avec consternation" cette descente de police.

Alda Greoli "ressent une profonde tristesse de ce que des activités culturelles et associatives, dont le rôle premier sont l'intégration et l'émancipation personnelle, puissent être ainsi la cible d'événements traumatisants à la fois pour les personnes visées et pour les organisateurs", indique-t-elle dans un communiqué.