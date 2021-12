Descente de police contre les narcotrafiquants en Belgique : une vingtaine d’interpellations et des saisies

Après plusieurs opérations antidrogue de grande ampleur ces dernières semaines, les scènes se répètent ce matin, en Wallonie et en région bruxelloise notamment : d’abord l’intervention de policiers spécialisés pour appréhender les suspects réputés dangereux, ensuite l’arrivée d’enquêteurs chargés de collecter les indices pour enrichir le dossier déjà constitué, enfin l’intervention des équipes chargées de démanteler les sites de production, de transformation ou de conditionnement de drogue éventuellement découverts.

Une fois de plus, la police et la justice belges visent les membres d’une organisation criminelle aux tentacules internationales. Cette organisation, en partie composée de clans albanais, est soupçonnée d’avoir établi en Belgique un vaste réseau de conditionnement et de distribution de drogue. Il est question de trafic de cannabis et de cocaïne. L’un des volets important de l’enquête concerne le blanchiment de l’argent. On parle ici d’investissements dans l’économie réelle en Belgique, commerces ou biens immobiliers, afin de blanchir de l’argent "sale" issu du trafic de stupéfiant. Des capitaux illégalement acquis auraient également pris la direction de l’étranger, vers l’est de l’Europe.

Distribution de drogue et blanchiment d'argent

Une quarantaine de perquisitions ont été menées aux premières heures du jour un peu partout dans le pays. Parmi d’autres, les communes d’Anderlecht, d’Ixelles, de Saint-Josse, d’Evere, de La Louvière, de Monceau-sur-Sambre, de Wavre ou encore d’Anvers sont citées. La police a interpellé une vingtaine de suspects. Des armes, de l'argent liquide (environ 100 000 euros) et des véhicules ont été saisis. 250 policiers étaient mobilisés ce matin.

Les investigations menées par la police judiciaire de Charleroi avec un juge d’instruction et le parquet fédéral sont liées à SKY ECC, le réseau de communication autrefois utilisé par de nombreux trafiquants. Le parquet fédéral indique à la RTBF qu’il communiquera des informations sur le résultat des opérations dans le courant de la journée.

Depuis le décryptage de millions d’images et de messages échangés entre les criminels sur le réseau de téléphone prétendument imperméable aux écoutes, les perquisitions, interpellations, saisies et démantèlements se succèdent partout dans les pays. Anvers, Limbourg, Liège, Bruxelles, … Le rythme est à ce point soutenu et les enquêtes si nombreuses que la police judiciaire, dont les responsables ne cessent de plaider un renforcement des effectifs et une augmentation des budgets, dit en avoir le souffle court.