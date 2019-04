Echantillons de sang, coeur artificiel pour un enfant... des vols médicaux touchés par la grève chez Skeyes

Les derniers mouvements de grogne sociale chez les aiguilleurs du ciel de Skeyes n'ont pas eu que de lourdes conséquences économiques - des millions d'euros perdus par les compagnies aériennes et les aéroports touchés. Il est des impacts que l'on soupçonne moins. C'est le cas notamment des transports sanitaires ou médicaux. Il n'y a en effet pas que des passagers ou du fret dans les avions, il y a aussi du transport de médicaments voire d'organes.

Dans un document que la RTBF a pu obtenir, adressé au Premier ministre Charles Michel, à ses collègues du gouvernement Kris Peeters et François Bellot, une compagnie se plaint ainsi d'au moins trois cas à conséquences plus ou moins dramatiques, "des vols sanitaires par nature hautement sensibles à des interruptions de service dans le secteur des transports".

Ainsi, par exemple, en raison de la première nuit d'interruption de service Skeyes, le 1er mars 2019, des acheminements attendus pour le 2 n'ont été finalement livrés que le... 5 mars, 3 jours plus tard. Sauf qu'il s'agissait de matériel/matériaux qui devaient être transportés rapidement et dans des conditions particulières et qui n'étaient plus utilisables à J+3 dans le laboratoire qui les attendait.

Plus récemment, après l'arrêt de travail du 16 avril, plus de 1000 échantillons de sang envoyés par fret aérien à des laboratoires pour analyse spécifique urgente sont devenus instables et les échantillons de sang devront être refaits.

Plus grave encore, un envoi contenant un cœur artificiel en provenance d’Allemagne vers l’Espagne n’a pas pu être livré. Le cœur artificiel était attendu à midi pour un enfant nécessitant une intervention chirurgicale urgente. La chirurgie a dû être reportée au lendemain, mettant ainsi la vie de l’enfant en grand danger. Tout s’est, semble-t-il et heureusement, bien terminé pour l’enfant.