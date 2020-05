Des travaux de réaménagement de la place De Brouckère débuteront lundi

Des travaux de réadaptation de la voirie débuteront lundi à la place De Brouckère à Bruxelles, selon une information diffusée mercredi par Bruzz et confirmée par le cabinet du bourgmestre Philippe Close. Ils devraient durer sept semaines. L'occasion de ce chantier a été saisie pour améliorer l'espace public et pour verduriser un peu plus largement le lieu.

Fermeture aux voitures devant l'UGC

Les travaux concerneront en premier lieu la voie devant le cinéma UGC. Ils seront réalisés avec l'équipe fédérale de Beliris pour maître d'ouvrage. Cette voie ouverte aux voitures nécessite diverses réparations au niveau du sol. Elle sera fermée à la circulation automobile tout du moins pendant la période du chantier. Une zone de livraison sera prévue pour les commerçants

À l'occasion de ces travaux, des aménagements seront réalisées dans l'espace public. Des arbres seront notamment plantés le long de la voie devant l'UGC. Au total, ce seront 19 arbres qui seront plantés en novembre, à savoir 17 multi-troncs (dont trois érables du Japon et cinq Tupelo au feuillage rouge) et deux arbres à hautes tiges (un noisetier de Byzance et un Sophora du Japon).

Ces travaux permettront aussi de corriger les problèmes constatés lors des Plaisirs d'hiver à hauteur du passage des voitures qui traverse le piétonnier en sa largeur, et ce afin que la place De Brouckère soit mieux sécurisée pour le public quand elle sera utilisée pour des événements. Il sera aussi question d'améliorer le cheminement des piétons, cyclistes et autres usagers faibles pour augmenter le sentiment de convivialité.



Belga