Des soldats belges ont bien participé à des opérations au sol en Syrie en 2016, "mais aucun militaire n'y a combattu"

La Belgique ne se serait pas contentée d'envoyer des F-16 pour participer à la coalition internationale contre l'Etat Islamique. Au moins deux missions secrètes ont été menées par des militaires belges en Syrie en 2016, révèle la VRT, citant des sources proches du dossier. Et ce alors que le ministre de la Défense a toujours dit qu'il n'y aurait pas de "boots on the ground", pas de bottes sur le terrain, donc pas de troupes au sol.

Le ministre Steve Vandeput se retranche derrière le secret "défense" et le caractère secret de la mission: pour lui, il ne s'agit pas de "bottes sur le terrain", mais d'agents des services secrets militaires, "et je ne pouvais bien sûr pas faire de commentaire à ce sujet", déclare Vandeput.

La VRT reconnaît que le ministre ne peut pas faire état publiquement de missions secrètes mais s'interroge si la mission avait bien été signalée au Comité R, qui supervise les services de renseignement. Des sources au sein de la communauté de la sécurité affirment que le responsable des services secrets militaires de l'époque, Eddy Testelmans, avait proposé l'idée, mais que Vandeput préférerait "ne pas s'impliquer dans la mission".

Selon les sources citées par la VRT, il s'agissait de "très courtes missions de reconnaissance", notamment pour établir des contacts avec des sympathisants et combattants Kurdes, qui auraient pu fournir des informations sur les nombreux combattants belges de la Syrie, et venir en aide si besoin à nos pilotes si un avion belge veanit à s'écraser dans le nord-est de la Syrie...

Ce matin à l'entrée du conseil des ministres, Steve Vandeput a répété qu’aucun militaire belge n’a jamais combattu en Syrie. "En revanche, si la question est de savoir si nous mettons tout en œuvre avec les renseignements militaires pour obtenir des informations sur la situation en Syrie, la réponse est oui."

Le ministre de la défense n’a pas donné plus de détails à ce sujet. " Je ne fais pas de commentaire sur les actions du sgrs " (service de renseignements militaires NDLR)