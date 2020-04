Des scientifiques mettent en garde contre l’arrivée "d’app de suivi" du coronavirus en Belgique

La Chine et la Corée du Sud ont développé des applications pour suivre les mouvements de leur population et espérer ainsi lutter contre la propagation des cas de COVID-19. Une dizaine de scientifiques flamands mettent en garde : rien ne prouve que ces app’ ont contribué à la lutte contre le coronavirus dans ces deux pays asiatiques et il faut faire attention au respect de la vie privée.

Imaginez que tous les Belges reçoivent bientôt un message du gouvernement : "Téléchargez une application de suivi pour endiguer la propagation du coronavirus". Cette application utiliserait le Bluetooth ou la localisation GPS pour enregistrer les personnes avec lesquelles nous avons été en contact à moins de deux mètres de distance. Les données seront alors cryptées et stockées sur notre smartphone pendant deux semaines maximum.

"À première vue, les approches basées sur les big data peuvent sembler être une stratégie alternative ou complémentaire prometteuse pour déterminer l’épidémiologie de la maladie […]. Toutefois, pour l’instant, les preuves de leur efficacité pour gérer les épidémies sont limitées", écrivent une dizaine de scientifiques, dont Marc Van Ranst, dans une lettre ouverte publiée sur le site de la KULeuven.

Beaucoup de paramètres

Même si les signataires ne sont pas en soi contre d’une application de suivi, ils soulignent que de nombreux paramètres doivent pris en compte avant de se lancer dans le déploiement d’applications : il existe de nombreuses situations qui risquent d’échapper à l’attention des applications intelligentes.

Le virus survit par exemple pendant plusieurs heures/jours selon les surfaces. Les applications ne remarquent pas cette transmission. Et qu’en est-il des personnes qui ont déjà eu la maladie ? "Nous ne savons toujours pas combien de temps une personne restera immunisée contre le Covid-19", explique la virologue Anne-Mieke Vandamme de la KULeuven à De Morgen.

Vie privée menacée ?

" En temps de crise et d’urgence, les questions d’éthique et de respect de la vie privée peuvent être négligées, ce qui entraîne des conséquences imprévues pour lesquelles il est ensuite difficile, voire impossible de revenir en arrière. Comment les données doivent-elles être traitées, et existe-t-il des garanties pour protéger les participants ? ", se demandent les scientifiques.

Pour eux, il est primordial de mettre en balance la liberté individuelle/la vie privée avec la responsabilité collective. Si un projet d’application devait voir le jour en Belgique, les chercheurs proposent de le déployer étape par étape : " La première étant un projet pilote qui précède le déploiement à toute une population. Le projet-pilote peut être aussi limité à un groupe sélectionné d’utilisateurs qui se sont spécifiquement engagés pour contribuer au processus de suivis de contacts. Cela pourrait atténuer certaines des préoccupations exposées. "

À quand des app’ en Belgique ?

Pour l’instant, les autorités belges n’ont pas encore déployé d’applications de suivi des citoyens. "Nous avons des dizaines de propositions sur la table. Nous les étudions et analysons avec sérieux et en profondeur. Nous comprenons et partageons les préoccupations des chercheurs", explique-t-on du côté du cabinet du ministre Philippe De Backer, en charge de la task force qui doit accroître la capacité de dépistage et gérer le matériel de protection.

Entre-temps, les opérateurs mobiles Proximus, Orange, Base mettent déjà leurs données en commun, avec celles du SPF Santé publique dans le but de combattre le coronavirus en Belgique.