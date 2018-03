Des rémunérations sans limites pour les managers publics wallons ?

Pour mettre fin à certains abus mis au jour ces dernières années, le gouvernement wallon a décidé de fixer un maximum de rémunérations de 245.000 euros annuels brut (hors indexation) pour les dirigeants d’intercommunales et autres organismes publics régionaux.

C’est une volonté de l’actuelle majorité, mais aussi des deux précédentes. On peut donc considérer que c’est un consensus entre le PS, le MR, le cdH et Ecolo.

Une unanimité qui a d’ailleurs encore prévalu lorsque cette limite de rémunérations a été inscrite dans les recommandations finales de la commission d’enquête parlementaire qui s’est penchée sur la gestion de l’intercommunale liégeoise Publifin.

Un maximum fictif ?

Ce plafond de rémunérations de 245 000 euros ne concerne pas divers avantages en nature, les téléphones portables, les ordinateurs, les voitures ou certaines notes de frais par exemple.

Mais dans la dernière version des projets de décret du gouvernement qui viennent d’arriver au parlement wallon, une autre exception a frappé l’opposition : les plans de pensions complémentaires. Pour certains cadres publics, ces primes s'élèvent parfois à plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. De quoi, dans certains cas, sérieusement gonfler les rémunérations…

"Le gouvernement MR-cdH introduit une dérogation qui permettra à certains dirigeants de dépasser allègrement le plafond annoncé. Ça ne va pas, c’est un retour en arrière manifeste", s'indigne Pierre-Yves Dermagne, chef de groupe PS à l’assemblée régionale.

Cette modification vient en stoemelings

"On ne touche pas au plafond de façade, mais on enlève discrètement certains éléments, un peu comme si on voulait que ça ne se voit pas, ajoute son homologue Ecolo, Stéphane Hazée. Cette modification vient en stoemelings, alors que la commission d’enquête Publifin a pourtant montré qu’il fallait arrêter avec les failles dans la législation, avec les ficelles utilisées pour la contourner. Ici, le gouvernement reprend manifestement cette très mauvaise méthode. Cette entourloupe est un signal vraiment détestable".

A ce stade, la ministre en charge du dossier, Valérie De Bue (MR) n’a pas souhaité réagir ou justifier cette disposition controversée, préférant réserver ses explications aux députés de la commission qui se réunit ce jeudi 22 mars. Une séance qui risque bien de chauffer sur ce point sensible de la gouvernance.