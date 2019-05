Bart De Wever et Air Francken - Le 16 novembre 2016 - 21/05/2019 En novembre 2016, lors d’une réunion interne à Hoboken, Bart De Wever annonce en primeur que Theo Francken compte faire construire un nouveau centre fermé pour ces criminels en situation irrégulière dans la région anversoise : "Nous pouvons éviter la frustration des services de police qui arrêtent des dealers de drogues, mais qui doivent les relâcher, car il n’y a pas assez de capacité." L’idée est de racheter aux autorités néerlandaises des containers inutilisés à Tilburg qui faisaient office de prison pour augmenter la capacité de détention. Bart De Wever précise : "Il n’y a pas assez de capacité. Ne le criez pas sur tous les toits, mais ça va si loin que, quand nous planifions des interventions, nous devons réserver des places. C’est l’avantage d’avoir un secrétaire d’État comme ami. Quand nous allons par exemple faire une razzia dans le quartier rouge, nous lui demandons : combien de places avez-vous pour nous ? Combien pouvez-vous en éjecter ? Vers quel pays volent les prochains avions ?" La salle rigole avant que le leader de la N-VA n’enchaîne : "Vous pouvez rire, mais c’est vraiment comme ça ! Alors, vous continuez à les arrêter jusqu’à ce que la prison soit remplie. Et de préférence, les nationalités prévues pour Air Francken. Si tu peux remplir l’avion, ce serait fou de ne pas le faire !"

Aujourd’hui, le président de la N-VA, Bart De Wever réagit et ne nie pas sa collaboration avec le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration de l'époque. « Apparemment, cela choque tout le monde que nous menions une politique efficace d'expulsion des criminels en situation illégale » a-t-il déclaré à Belga. Avant d'ajouter : « Je suis particulièrement fier du travail que j'ai pu mener alors avec Theo Francken. » Il affirme que l’expulsion de criminels en situation illégale constitue une priorité de son parti. Selon lui, « plus de 6.250 criminels illégaux ont été renvoyés. Un record absolu. »

Charles Michel ne réagit pas directement aux propos de Bart De Wever dont il affirme ne pas avoir connaissance au moment de l’interview que nous avons réalisée. Mais il précise qu’il a « défendu une ligne stricte en matière de migration. C’est-à-dire être ferme dans l’application des règles de l’Etat de droit, ne pas permettre qu’il y ait un Calais bis qui puisse se développer, dire qu’on a besoin de centres fermés pour mener une politique stricte mais en même temps humaine. »

Il revient ensuite sur le Pacte de l’ONU signé au mois de décembre et qui a mené à la démission des ministres N-VA. « J’ai fait le choix de mettre en avant les valeurs de la Belgique. Et il y a eu, à ce moment-là, une divergence de vue (avec la N-VA) sur ce pacte. Donc la ligne du MR, elle est très claire. »

« Très indigné et déçu »

Kristof Calvo, le chef de groupe Ecolo-Groen à la chambre et tête de liste à Anvers, n'a pas tardé à réagir. Il considère que le langage de Bart De Wever est inapproprié et déshumanisant. Il se dit « très indigné et déçu. » L'écologiste flamand fait, tout de suite, un lien avec les élections de ce dimanche. « Il y a une forte crainte que l'on assiste à un dimanche noir (en référence aux bons sondages pour le Vlaams Belang), mais il y a aussi une préoccupation envers la N-VA elle-même ». Il considère que « Bart De Wever représentait un rempart contre le Vlaams Belang. Mais ils se ressemblent, maintenant, de plus en plus. »

Le chef de groupe socialiste à la Chambre, Ahmed Laaouej a, lui aussi, réagi. Il qualifie cette vision politique d'« intolérable ». Il déclare que « la lutte contre la criminalité, qui est un objectif d'intérêt général, ne se fait pas en visant certaines nationalités ou origines, en stigmatisant certaines parties de la population. »