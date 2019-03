Des projets pilotes pour amener davantage de Bruxellois au dossier médical partagé

En matière d'"e-santé", la Région bruxelloise est "à la pointe en Belgique et à l'international" avec sa plateforme e-sante.brussels et ses près de 740.000 habitants inscrits au "Réseau Santé Bruxellois", affirment les ministres régionaux Guy Vanhengel et Didier Gosuin. L'inscription au Réseau Santé Bruxellois permet ainsi à une part de plus en plus importante de la population de la capitale d'accéder en ligne à son dossier médical et de partager ses données de santé avec les hôpitaux et les médecins appelés à la soigner.

La fracture numérique reste cependant un obstacle dans cette tentative de faire des Bruxellois dans leur ensemble des "acteurs de leur santé", constatent lundi les deux ministres. Avec la LUSS, la fédération francophone des associations de patients et de proches, et son équivalent flamand la VPP (Vlaams Patiëntenplatform), le Collègue réuni de la Commission communautaire commune va donc dans les prochains jours lancer un appel à projets visant spécifiquement à agir au cœur des quartiers pour réduire cette "fracture" en matière d'e-santé. Deux projets pilotes seront sélectionnés via cet appel à projets, qui seront financés pour un an à hauteur de 25.000 euros chacun, ont précisé les acteurs lors d'une conférence de presse.