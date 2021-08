Des précipitations extrêmes, de longues périodes de canicules… Les conséquences du réchauffement climatique en Belgique

Si le réchauffement global de la terre est de 1,2 degré (par rapport à la période préindustrielle 1850-1900), nous pouvons inverser les chiffres en Belgique où "on observe un réchauffement de 2,1 °C", dit le rapport. Les six années les plus chaudes se sont produites après 2005. Depuis 1981, la Belgique vit un réchauffement annuel significatif de + 0,38 °C en moyenne par décennie. Ce réchauffement se manifeste, soit par des températures estivales impressionnantes (record 39,7 °C le 25/07/2019), soit par une pluviosité importante avec ses conséquences comme les inondations que nous venons de connaître.

A la veille de la parution du rapport du GIEC (le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), nous nous sommes replongés dans le rapport de l’IRM (Institut Royal météorologique) paru en octobre dernier et qui faisait, déjà à l’époque, le point sur la situation du réchauffement climatique en Belgique. Et celui-ci est bien présent dans notre pays.

Pascal Mormal, météorologue à l’IRM (L’Institut royal météorologique), souligne que la Belgique connaît, depuis 30 ans, une hausse des précipitations estivales qui dépassent les 20 litres/m2/jour en été. C’est aussi, selon lui, une conséquence d’un climat plus chaud car plus l’air est chaud, plus il contient d’eau. 2°degrés en plus c’est 12% d’eau en plus. Nous avons donc plus de probabilités d’avoir des précipitations extrêmes dans un climat plus chaud.

Les quantités de précipitations moyennes annuelles en Belgique n’ont, pourtant, pas vraiment évolué en 30 ans. Par contre, l’intensité des précipitations a fortement évolué à la hausse.

Pour lui, il ne fait aucun doute que précipitations intenses et canicules sont les deux faces d’un même problème : "C’est la conséquence de blocages provoqués par le jet-stream. Il s’agit d’un courant d’air très rapide qui sépare les masses d’air froid du pôle Nord, des masses d’air chaud qui proviennent de l’Equateur. Ces dernières années, il a tendance à onduler de manière de plus en plus prononcée. Pourquoi ? Parce que nous assistons à un réchauffement plus marqué des pôles par rapport à l’Equateur. Ces écarts de températures moindres agissent sur la dynamique du jet-stream. Ils le font 'méandrer' et cela provoque des blocages météorologiques. Alors qu’auparavant, nous avions des changements de temps assez fréquents, aujourd’hui, nous vivons une situation de blocage de zones dépressionnaires (pluvieuses) sur notre pays alors qu’en Grèce et en Turquie ce sont des masses anticycloniques très chaudes qui s’installent durablement. Ce problème de jet-stream est-il temporaire ou va-t-il perdurer dans le temps ? Nous ne le savons pas encore."