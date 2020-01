Des places en plus pour les seniors qui réclament des soins

En Wallonie la moitié des 48.000 places disponibles en maison de repos sont médicalisées. C’est trop peu ! Comme ils y entrent de plus en plus tard, les résidents ont souvent besoin de soins supplémentaires. Depuis 2013, on n’avait jamais réévalué cette demande. Mais le secteur a fait ses comptes : il manque plus de 2000 lits médicalisés.

2266 places adaptées de plus

Aujourd’hui, on entre souvent dans une séniorie à 78 ans quand on est un homme et à 81 ans si on est une femme. Et généralement, vers cet âge, on a besoin de soins et de traitements supplémentaires. Mais l’offre de services n’est pas suffisante.

Le gouvernement wallon a admis qu’il fallait y répondre. Christie Morreale, ministre wallonne de l’Action sociale, va consacrer cette année 22 millions d’euros à la transformation de 2266 places "classiques" de maison de repos. Elles pourront désormais accueillir ceux qui doivent passer leur retraite dans des maisons de repos et de soins.

Pas plus cher

L’argent sera consacré à l’engagement de personnel spécialisé : kinésithérapeutes, infirmiers, ergothérapeutes… Cela devrait rendre du confort aux résidents et alléger la tâche des agents actuellement en fonction mais sans qu’il en coûte davantage aux résidents puisque c’est la Région qui assure cette charge.

La transformation va toucher cette année 141 institutions sur les 602 agréées en Wallonie. 254 lits seront adaptés en province de Luxembourg, 215 dans le Namurois, 259 en Brabant wallon, 551 en province de Liège et 987 dans le Hainaut.