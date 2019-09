Des passagers au départ de Bruxelles empêchent l'expulsion d'un Éthiopien

Les faits se sont produits mardi soir, à bord du vol Bruxelles – Addis-Abeba opéré par Ethiopian Airlines. L’avion était censé renvoyer l’Ethiopie Tesfay, un jeune éthiopien expulsé par la Belgique. Mais c’était sans compter sur la rébellion d’une partie des passagers à bord. Ceux-ci avaient en fait été alertés sur cette expulsion avant le vol, dans l’aéroport, par deux sympathisantes de la plateforme d’aide aux migrants dont Anne-Catherine de Neve : "Nous avons essayé d’en parler aux passagers. Nous leur avons expliqué la situation à chacun, individuellement. Nous n’avons pas fait d’esclandre, nous avons juste traîné autour des quatre ou cinq guichets du vol. Nous ne leur avons rien demandé, nous avons juste demandé s’ils savaient comment ils réagiraient. Moi-même, dans un cas pareil, je ne suis pas sûre que je le ferais"

Et visiblement les passagers ont réagi. De retour chez elles, les deux femmes apprennent qu’avant le départ de l’avion, plusieurs passagers se sont opposés à l’expulsion en se levant de leur siège et en refusant d’attacher leur ceinture de sécurité. Il semble que le jeune homme n’était pas bâillonné et a pu crier et appeler à l’aide au moment du départ, ce qui aurait créé un élan parmi certains passagers Le calme est revenu une fois le jeune éthiopien débarqué de l’avion et donc l’expulsion annulée. L’avion a alors décollé avec environ 40 minutes de retard.

Sur les réseaux sociaux, Anne-Catherine Neve a tenu à remercier les passagers.