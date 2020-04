Des ordinateurs en priorité pour les élèves flamands : pas une "énième histoire communautaire" selon Digital for Youth

La répartition des ordinateurs récoltés par "Digital for Youth" n'a rien d'une "énième histoire communautaire", a assuré mercredi, à la suite d'articles de presse parus la veille, l'asbl qui œuvre à la lutte contre le fossé numérique.

La presse a révélé mardi que la Flandre bénéficierait de la majeure partie des ordinateurs portables récoltés par l'association en vue de soutenir les élèves du secondaire. La Communauté flamande a mis un million d'euros sur la table pour ses écoles, la Vlaams Gemeenschapscommissie (Flamands de Bruxelles), 120.000 euros et la Communauté germanophone, 60.000 euros.

L'asbl a contacté les trois Communautés le 23 mars pour leur demander de participer à l'opération lancée dans le cadre de la crise du coronavirus. La Fédération Wallonie-Bruxelles a refusé dans un premier temps de participer avant de lancer un appel d'offres le 16 avril avec des conditions strictes auxquelles Digital for Youth ne peut répondre.

"Sans mandat clair et sans soutien de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il était impossible pour nous de nous lancer dans une action destinée aux écoles francophones. En attendant, sans certitude de pouvoir bénéficier de ce mandat et soutien à courte échéance, nous avons décidé, au vu de l'urgence, d'avancer dans les autres Communautés afin de pallier les besoins qui y avaient été identifiés", explique le président de Digital for Youth, Philip Du Bois.

Equiper la Wallonie d'ici septembre

Le soutien apporté par la Fondation Roi Baudouin n'est pas de nature financière, a-t-il précisé. L'institution a mis à disposition sa plateforme de donations. Et, vu le mandat donné par la Communauté flamande, la grande majorité des dons vient de Flandre.

"Dès le départ, notre démarche pour DigitalForYouth.be a été inclusive. Nous regrettons de ne pas avoir pu aider tous les enfants du nord et du sud du pays au même moment, en raison d'une approche différente des pouvoirs politiques dans les Communautés. Toutefois, nous restons demandeurs d'une collaboration étroite avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui devrait nous permettre de rattraper le retard d'ici la rentrée des classes en septembre. D'ici là, nous aurons pu bénéficier d'un nouvel afflux de dons d'ordinateurs et nous aurons appris de nos expériences en Flandre, à Bruxelles et dans la région germanophone, pour être encore plus efficaces et aider tous les enfants ayant besoin d'un soutien digital", a conclu Philip Du Bois