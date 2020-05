Des ONG saisissent la justice belge contre Semlex dans l'affaire du "PasseportGate" congolais

Enquête au parquet fédéral sur l'entreprise Semlex - JT 19h30 - 22/12/2017 L'actualité judiciaire et la firme belge Semlex dans le collimateur du parquet fédéral. Cette entreprise est spécialisée dans la production de passeports et de documents officiels. Elle fait notamment affaire avec de nombreux pays africains. Mais comme le révèlent Reuters et le magazine Médor, de lourds soupçons de corruption pèsent sur l'entreprise.