Des néonazis se photographient en faisant le salut hitlérien dans une salle du fort de Breendonk

Un membre du groupe d’extrême droite Right Wing Resistance s’est photographié lors d’une visite au fort de Breendonk en août dernier. On le voit faire le salut hitlérien. L’information est révélée par les médias flamands De Morgen et VRT. Le centre interfédéral pour l’égalité des chances Unia enquête sur les faits.

Des membres et sympathisants de Right Wing Resistance se sont rendus au fort de triste mémoire qui servit de camp de transit nazi pendant la Seconde Guerre mondiale.

Depuis, le fort est devenu un mémorial national sur l’horreur du nazisme et les camps de concentration. Sur une photo, éditée sur le site de la VRT, l’on peut voir un homme effectuant le salut nazi dans la salle dite du "casino", la pièce du camp qui servait de réfectoire aux soldats allemands. Le cliché montre une croix gammée accrochée au mur avec l’aigle et l’inscription SS : 'Meine Ehre Heisst Treue' (Mon honneur s’appelle fidélité). D’après les recherches effectuées par les deux médias, l’homme, G.V., serait issu de la famille du Vlaams Belang, mais lui-même n’y aurait aucun mandat. Il fréquentait régulièrement les événements du parti. "C’est une gifle pour les victimes et leurs proches. La moitié des déportés n’ont pas survécu à la guerre", a déclaré le conservateur Dimitri Roden, du Fort de Breendonk. "Adhérer à ces idées et les publier sur les réseaux sociaux est un délit pénal" à ajouté Lode Nolf d’Unia.