Des motards perturbent la circulation sur le ring d'Anvers, la police intervient

Ce sont des images assez surprenantes qui ont été prises aujourd'hui sur le ring d’Anvers. Comme le relate la VRT, c'est durant la manifestation moto ROC Europe ("Riders Of The Century"), dont un pan du trajet s'effectue entre Anvers et Gand, qu'un groupe de motocyclistes a perturbé le trafic en adoptant des comportements dangeureux.

Dans une vidéo relayée sur Facebook, on peut y apercevoir un large nombre de motards effectuer des "wheelings", une figure qui consiste à rouler sur la roue arrière, sur le ring d'Anvers. Nombreux d'entre eux ne sont d'ailleurs pas correctement équipés et certains roulent même sans plaque d'immatriculation.

La police d'Anvers par la voie de son porte-parole Wouter Bruyns, a annoncé vouloir retirer le permis de conduire de plusieurs d'entre eux "pendant 15 jours". Les forces de l'ordre parlent également d'infractions graves qui concerneraient 40 individus bien que ce chiffre reste encore provisoire.

Dans une affiche diffusée par les organisateurs de l'événement, on peut lire la mention "L'organisation n'est pas responsable des actions des participants".