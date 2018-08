Des millions d'euros fraudés par les infirmiers à domicile

Les inspecteurs de l'Onem ont mis au jour l'an dernier plus de 2,7 millions d'euros de fraudes commises par des infirmiers à domicile. C'est près d'un million de plus qu'en 2016 et plus de la moitié des fraudes constatées dans le secteur des soins de santé, écrivent vendredi les journaux Mediahuis.

Il s'agit au total de 33 dossiers. Des infirmiers et infirmières à domicile déclarent des soins qui n'ont pas été prestés ou en déclarent davantage que ceux qui ont été réalisés.

Pour la députée CD&V Nathalie Muylle, qui s'est procurée les chiffres, les fraudeurs doivent être plus sévèrement punis. "Aujourd'hui, les amendes atteignent maximum 200% du montant facture", regrette-t-elle.