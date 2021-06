Des milliers de places à un euro : l’opération "J’peux pas, j’ai cinéma" remet le couvert

Une deuxième édition de l’opération "J’peux pas j’ai cinéma" est lancée dès demain/mardi, permettant d’acquérir des places dans les salles obscures pour la modique somme d’un euro, annonce lundi le Centre du cinéma et de l’audiovisuel. Les salles rouvrent mercredi après sept longs mois de fermeture imposés par la crise sanitaire.

À partir de mardi, 17.500 places seront mises en vente, pendant au moins huit semaines, sur le site jaicinema.be.

Valables dans plus de 30 cinémas

Elles sont valables dans plus de 30 cinémas en Wallonie et à Bruxelles et permettent de visionner des films Art & Essai de distributeurs reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que des longs-métrages soutenus à la production par le Centre du cinéma et de l’audiovisuel.

Douze cinémas Art & Essai et 18 salles de proximité participent à l’opération, créée à l’initiative de la ministre francophone de la Culture, Bénédicte Linard. À chaque place vendue, la Fédération Wallonie-Bruxelles verse huit euros aux cinémas. Il est possible de réserver quatre tickets à la fois pour une séance.

L’opération est née en 2020, après le premier confinement, pour encourager les spectateurs à retourner au cinéma.