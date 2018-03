Des militants d'Amnesty dénoncent l'attente des migrants dans les îles grecques

Derrière les grilles, les militants tenaient des photos prises entre février et mars dans les camps des îles de Lesbos, Chios et Samos, accompagnées de messages clamant que les migrants y sont pris au piège.

"Situation ignorée par nos chefs d'Etat"

Environ 13.000 hommes, femmes et enfants sont en attente d'un éventuel transfert en Turquie. "Ils vivent dans des conditions déplorables, sans accès à des logements dignes ou à des services sanitaires adéquats", commente la responsable de campagne Migration et Asile d'Amnesty, Sarah Goffin.

"Cette situation est ignorée par nos chefs d'État qui se félicitent de cet accord", remarque Philippe Hensmans, directeur de la section belge francophone de l'ONG. "Cela résume parfaitement la politique migratoire actuelle de l'Europe : 'loin de nos yeux, loin de nos préoccupations' (...). Construire des murs, visibles ou invisibles, n'empêchera pas les personnes fuyant la guerre ou les persécutions d'essayer de reconstruire leur vie en toute sécurité. Les dirigeants européens doivent tenir leurs engagements et accueillir les réfugiés présents en Turquie et dans les États membres de l'UE qui se situent en première ligne, à savoir l'Italie et la Grèce", poursuit-il.

Transfert d'urgence

Amnesty International demande que les migrants en attente sur les îles grecques soient transférés d'urgence en Grèce continentale pour que leurs conditions de vie soient améliorées, que les Etats membres de l'UE mettent en place des voies de migration sûres, que les regroupements familiaux soient mis en oeuvre et qu'il n'y ait plus de coopération au détriment des droits humains.

"Il y a eu un accord il y a quelques mois entre l'Union européenne et l'Afghanistan et donc on renvoie des personnes vers le pays qui a la plus haute concentration de groupes terroristes", souligne encore Sarah Goffin. "On est dans une dynamique de déresponsabilisation face à des personnes qui ont besoin de protection et on essaie de pactiser au détriment des droits humains".