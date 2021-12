Des militants à vélo devant le Parlement wallon pour revendiquer des assemblées citoyennes

A l'initiative d'Extinction Rebellion et de membres du mouvement "Gilets jaunes", une dizaine de militants ont déambulé samedi à vélo à proximité du Parlement wallon. Ils revendiquent notamment une transition écologique et sociétale au travers d'assemblées citoyennes.

Les militants ont circulé à vélo entre le rond-point du Grognon et celui situé à proximité du Delta, ralentissant un peu la circulation au passage.

Inspirée du concept de "masse critique", leur manifestation à bicyclette devait réunir davantage de participants mais la météo en a décidé autrement, ont-ils admis. Pendant une vingtaine de minutes, ils se sont néanmoins faits remarquer mais l'action s'est déroulée dans le calme.

Les militants avaient déjà siégé devant le Parlement wallon fin octobre. "Nous revendiquons l'instauration d'assemblées citoyennes qui soient représentatives de la population et transcendent les intérêts partisans de la majorité des professionnels de la politique", ont-ils rappelé samedi. "Ces assemblées auraient le mandat de déterminer des mesures pouvant être juridiquement contraignantes, indépendamment de l'accord des élus en place, afin d'orchestrer, nous l'espérons, une transition écologique et sociétale majeure, rapide et socialement juste."

"Les organes de pouvoir se montrent incapables de répondre de manière cohérente aux enjeux écologiques et sociaux majeurs auxquels nous faisons face et s'éloignent toujours plus des citoyens et citoyennes qu'ils sont censés représenter. Notre modèle de démocratie représentative est malade et dépassé; il est temps d'ouvrir d'autres horizons", ont-ils ajouté.

En outre, le collectif entend organiser d'autres actions jusqu'à ce que sa demande "soit entendue et traduite dans les faits".