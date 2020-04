Des mesures aussi pour l’enseignement de promotion sociale

On a souvent parlé des universités ou de l’enseignement primaire et secondaire, mais l’enseignement de promotion sociale est aussi impacté par la crise du coronavirus. La ministre compétente, Valérie Glatigny, a préparé plusieurs mesures pour organiser la fin de l’année académique dans les 157 établissements de promotion sociale de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cela concerne plus de 140.000 étudiants.

Modalités d’examen pour le 8 mai au plus tard

Comme pour les universités, c’est aux établissements de définir les modalités d’organisation des examens et de les communiquer aux étudiants. Les écoles ont l’obligation de le faire 14 jours avant la date de l’examen et au plus tard pour le 8 mai.

L’enseignement de promotion social est organisé en modules, appelés unités d’enseignement, qui sont validés par un examen ou un stage. Vu les difficultés d’organisation, la durée d’une unité d’enseignement pourra être allongée jusqu’au 31 décembre 2020. Ce délai supplémentaire permettra d’évaluer plus tard les cours qui ne peuvent pas l’être actuellement parce que par exemple, il n’y a pas eu d’enseignement à distance de la matière.

Dans certains cas, il sera possible d’admettre un étudiant dans l’unité d’enseignement supérieure sans qu’il ait validé les prérequis. Par exemple, si pour accéder au cours numéro 2, un étudiant aurait dû réussir le cours numéro 1 mais n’a pas pu le faire car il n’y a pas eu d’examen, il pourra quand même être admis à ce cours numéro 2. Cette mesure ne sera possible que jusqu’au 31 octobre 2020.

Exemption de droit de réinscription

Concernant ce que l’on appelle l’épreuve intégrée (l’évaluation plus globale des compétences grâce à un examen pratique ou la présentation d’un travail devant jury), le délai entre la première session et la seconde pourra être augmenté de deux mois.

Enfin, les étudiants qui n’ont pas pu suivre entièrement leur module de cours à cause du confinement et veulent donc se réinscrire à ce cours l’année académique prochaine, ne devront pas payer de droit d’inscription pour ce module. Cela concerne les étudiants considérés comme réguliers ce 13 mars 2020 et qui n’ont pas présenté les deux sessions prévues.