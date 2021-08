Dès le 1er septembre, plus de facilités pour récupérer un ballon ou son animal dans le jardin du voisin

Ces dernières années, le Code civil, qui datait de 1804 a fait l’objet de plusieurs réformes pour l’adapter à notre époque. Les règles en matière de successions ont déjà été changées. Même chose pour les régimes matrimoniaux ou les règles en matière de copropriété. A présent, c’est au droit des biens que le législateur s’est attaqué. Un nouveau droit des biens entre en vigueur mercredi prochain, le 1er septembre. Il permettra de régler plus facilement, par exemple, les différends entre voisins en fixant des balises lorsqu’il s’agit pour une personne d’accéder à la propriété de son voisin ou de récupérer un bien qui se trouve chez le voisin.

Le ballon des enfants a atterri chez le voisin ? Le chien a franchi la clôture ?

Le cas est classique. En jouant, des enfants expédient un ballon ou un autre objet dans le jardin du voisin. Ou encore, le chien, le chat ou les poules franchissent les clôtures et s’installent dans la propriété du voisin. Dans ces cas comme ceux-là, la plupart du temps, des relations de bon voisinage permettent de trouver une solution rapide et amicale, soit le voisin renvoie le ballon, soit il vous permet d’aller rechercher votre animal, par exemple. Par contre, lorsque les relations entre voisins sont plus tendues, cela peut dégénérer et dans des conflits de ce type, la justice a du mal à trancher car deux droits s’opposent : le droit de propriété du terrain pour l’un et le droit de propriété d’une chose, pour l’autre. "Quelque part, un animal va involontairement chez le voisin, le propriétaire de l’animal est assez légitime à vouloir le récupérer. Le propriétaire du terrain est, pareillement, assez légitime à dire on ne rentre pas chez moi, c’est mon terrain", explique, à propos de la situation actuelle, le Professeur Pascale Lecocq, professeur de Droit à l’Université de Liège et spécialiste de la réforme du droit des biens. Le dépoussiérage du Code civil apporte de la clarté, grâce au nouveau droit des biens qui entre en vigueur ce 1er septembre. "On a une base qui ne dit pas qu’on peut faire n’importe quoi. Elle dit que lorsqu’une chose ou un animal se trouve involontairement sur la propriété du voisin, celui-ci doit les restituer ou permettre que le propriétaire puisse venir le rechercher", explique le Professeur Pascale Lecocq. "A un moment donné, s’il ne le fait pas, on le condamnera", ajoute-t-elle.

Récupérer son bien, oui. Entrer sans autorisation chez le voisin, non !

Mais ce droit de récupérer son bien ne signifie pas pour autant qu’on a le droit de pénétrer dans la propriété d’autrui sans lui en demander l’autorisation. "On ne conseille pas d’entrer tout de go si le voisin ne vous y autorise pas", explique le Professeur Lecocq. Ce serait du viol de propriété. Selon le Professeur Pascale Lecocq, "aucun juriste ne conseillera de le faire parce que cela pourrait créer un dommage". Celui qui entre dans le jardin de son voisin sans autorisation prendrait le risque de mettre en cause sa propre responsabilité. Si le voisin refuse de restituer le bien qui se trouve chez lui ou de permettre l’accès au terrain pour le récupérer, "vous appellerez la police ou vous irez devant le juge qui reconnaîtra ce droit et qui, finalement, condamnera le voisin à restituer la chose ou l’animal", poursuit le Professeur Lecocq. Les articles sur les relations de voisinage qui ont été pris dans cette réforme sont là pour essayer d’actualiser et d’améliorer des conflits qui se terminent parfois très violemment entre voisins et pour donner au juge une base légale pour arbitrer les intérêts. S’il faut aller jusqu’à la justice, la justice de paix ou le tribunal de 1re instance, selon les cas, c’est le voisin qui n’aura pas accepté de restituer les biens qui devra prendre en charge les frais de justice.

Des travaux à faire chez soi nécessitent d’installer des échafaudages ou des machines chez le voisin ?

Le nouveau droit des biens concerne aussi le droit d’accéder à la propriété du voisin, si nécessaire, pour effectuer des travaux chez soi. Le "droit d’échelle" existait déjà. Il prévoyait que le propriétaire d’un mur mitoyen ou d’une haie non mitoyenne aurait la faculté de passer sur le terrain du voisin pour entretenir une haie ou un mur. Mais ce droit ne suffisait plus. Dès le 1er septembre, propriétaire qui a des travaux à effectuer sur sa propriété pourra se baser sur le nouveau droit des biens pour obtenir le droit d’accéder au terrain du voisin si cela s’avère indispensable. Par exemple, il sera possible de demander au voisin d’installer un échafaudage ou une grue chez lui si c’est nécessaire à la réalisation de travaux. Avant d’installer, par exemple, un échafaudage chez le voisin, "vous devez d’abord faire une notification préalable au voisin qui, en principe, doit effectivement tolérer, si c’est nécessaire pour l’exécution des travaux de construction, de réparation ou d’entretien", précise le Professeur Pascale Lecocq, de l’Université de Liège. Cependant, le propriétaire qui doit "tolérer d’être envahi temporairement" peut refuser s’il a des motifs légitimes. "Par exemple, il marie sa fille la semaine prochaine et il a besoin de poser des tentes dans son jardin. L’échafaudage, ce ne sera pas joli joli sur les photos", illustre Pascale Lecocq. Ensuite, si un voisin autorise le passage sur sa propriété pour l’exécution de travaux, "ce sera toujours de la façon la moins dommageable pour le voisin et celui-ci aura droit à une compensation s’il subit un dommage", précise Pascale Lecocq. Demander l’autorisation au préalable évitera bien des soucis en cas de litige. "Si vous le faites sans crier gare et que le juge considère in fine qu’il y avait des motifs légitimes de s’opposer, c’est vous qui serez responsable et qui devrez une indemnité à l’autre", ajoute Pascale Lecocq.

Désormais, on aura le droit d’accéder légalement à des terrains non aménagés et non indiqués comme interdits d’accès

Le nouveau droit des biens dans le Code civil apporte aussi une nouveauté en milieu rural. Désormais, il sera possible d’accéder sans risque de sanctions à certains terrains privés, par exemple des terrains vagues. "Les biens qui n’ont pas été clôturés et qui ne sont pas indiqués comme étant une propriété privée, ce n’est plus une infraction de s’y promener sur un chemin, à partir du moment où ce n’est pas indiqué clairement", explique Me Renaud Grégoire, notaire et porte-parole de la Fédération des Notaires. Aux propriétaires, donc, de baliser et de clôturer leurs biens.

Le droit de se tourner vers la justice pour solliciter un avis avant de subir un préjudice

Autre nouveauté dans cette réforme du droit des biens, dès le 1er septembre, il ne faudra plus attendre d’être en litige avec son voisin pour se tourner vers la justice. "La loi fixe une procédure qui permet de soumettre anticipativement une question de voisinage", explique Me Renaud Grégoire. Avant, il fallait que le conflit ait éclaté avec le voisin pour s’adresser à la justice. "Aujourd’hui, c’est une révolution intéressante que de permettre à tout citoyen de soumettre une difficulté qui n’est encore en rien une mise en responsabilité", estime Me Grégoire. On pourra donc demander à un juge si "tel comportement qui est en train de se produire ou s’apprête à se produire n’est pas abusif en termes de droit et demander au juge d’autoriser certains faits", explique Me Renaud Grégoire. Une nouvelle option qui permettra, peut-être, de désamorcer les conflits de voisinage à temps