Des élèves de toute la Belgique rencontrent les présidents de partis à Namur cet après-midi

Les présidents de partis seront face aux jeunes, cet après-midi à Namur. Ils viennent de toute la Fédération Wallonie-Bruxelles et font partie des milliers d'étudiants qui manifestent pour le climat depuis plusieurs semaines dans différentes villes belges. Concrètement, chaque établissement secondaire doit envoyer un ou une délégué(e) pour faire face aux élus.

C'était une proposition de la ministre wallonne de l'Education, Marie-Martine Schyns (cdH). Ce mercredi, certains élèves profiteront de leur après-midi de congé pour prendre la route de Namur et rencontrer plusieurs présidents de partis. Parmi eux, Aurore, 17 ans et Camille, 18 ans, seront les émissaires de l'Institut Saint Roch, à Theux.

"On va surtout écouter ce qu'ils ont à nous dire, déclare la première. Par après, on essayera d'exposer nos exigences." Parmi ces volontés, la jeune fille évoque la gratuité des transports en commun mais aussi des initiatives pour réduire les émissions de CO2. "Si on n'en parle pas au gouvernement et qu'ils ne font rien, cela va être compliqué."

Pour Camille, difficile de donner des mesures concrètes à proposer ce mercredi après-midi. Elle espère néanmoins que les politiques qui lui feront face "en proposeront qui sont applicables". "Il ne faut pas que ce soit de la poudre aux yeux, martèle-t-elle. On se demande si on va avoir un avenir vu comment la planète évolue actuellement. Je pense qu'ils en sont conscients mais qu'ils s'en foutent."

Au total, ce sont entre 400 et 500 élèves qui ont été invités.