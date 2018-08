Des dirigeants wallons de PME ont adapté leurs rémunérations à la hausse pour bénéficier d'une baisse d'impôt

L'UCM, l'Union des Classes moyennes, vient de sortir un sondage réalisé auprès de plus de 10.000 dirigeants d'entreprise. Et selon celui-ci, 33% d'entre eux se sont déjà octroyés plus de 45.000 euros de rémunérations après les 6 premiers mois de l'année et 15% entre 36.000 et 45.000 euros. Pour Pierre Nyst, président de l'UCM, c'est un sondage indicatif, " cela montre que les dirigeants d'entreprises ont commencé à adapter leur politique de rémunérations vers le haut pour bénéficier de la baisse de l'impôt des sociétés."

Pour rappel, l'UCM n'avait pas caché ses critiques à l'égard de la réforme de l'impôt des sociétés décidée par le gouvernement Michel. Elle trouvait la réforme intéressante et positive. Mais l'Union des Classes moyennes regrettait que pour en bénéficier, le gouvernement impose que les dirigeants d'entreprises aient des rémunérations annuelles de 45.000 euros au lieu de 36.000. " Trop élevé" clamait l'UCM.

Certains ont dû le faire en grinçant des dents

Le sondage qui vient d'être communiqué, relativise ce constat. Une partie des dirigeants d'entreprises ont pu augmenter leurs rémunérations. Mais le sondage ne dit pas s'ils l'ont fait aisément, avec plaisir ou pas.

Pierre Nyst rappelle le discours de ses affiliés ces derniers mois. "Pour bon nombre, il était anormal de forcer les dirigeants à sortir de l'argent de leur société pour mieux se rémunérer. Certains, rajoute-t-il, ont dû le faire en grinçant des dents." Mais avec une contrepartie non négligeable, profiter d'une baisse de l'impôt des sociétés.