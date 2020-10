Des difficultés pour encoder le test: Coronalert prévoit une mise à jour prochaine avec un encodage par SMS

Elle signale à nouveau qu'elle a téléchargé l'appli et qu'elle a un code. Même type de réponse : "Je ne sais pas ce qu'il faut en faire". Isabelle n'en veut absolument au personnel qui est débordé, qui n'a que quelques minutes pour faire le test et qui n'a certainement pas le temps de faire de tels encodages. Mais cela soulève des questions : si l'encodage n'est pas réalisé, à quoi sert Coronalert?

Depuis son lancement, l'appli connaît un certain succès. Les derniers chiffres de téléchargement datent du 11 octobre. Ce jour-là, 594.780 personnes l'avaient téléchargé sur Androïd et 408.969 sur IPhone. A ce chiffre, il faut ajouter les quelque 50 000 personnes qui ont effectué cette démarche hier. On tournerait donc autour d'1 050 000 personnes.

Mais, et le concepteur de l'appli l'admet, le système est lourd. Le code à 17 chiffres est le moyen trouvé pour garantir l'anonymat des personnes testées. Mais plusieurs témoins nous ont dit qu'ils n'étaient jamais parvenus, ni eux ni le médecin, à lier leur test à ce code.

Il planche donc sur une mise à jour de cette appli afin de la rendre plus flexible : " Nous reconnaissons que le système est un peu trop lourd pour préserver la vie privée. On va donc le rendre plus flexible. Quand le médecin fera une prescription, le citoyen recevra un SMS qui lui permettra d'encoder lui-même le résultat ", nous explique Axel Legay.

Cette mise à jour devrait être effective d'ici très peu de temps.

En attendant, des personnes qui ont téléchargé Coronalert s'étonnent quelque peu de recevoir aussi peu de notifications : " Je l'ai téléchargée il y a 9 jours et zéro notifications. Pourtant, je prends des trains et des métros bondés", nous signale une internaute.

Un père de famille nous écrit : " 7eme jour et toujours aucune notification ".