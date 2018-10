Des délégations étrangères prennent Bruxelles comme modèle pour le vote électronique

Plusieurs délégations étrangères sont venues observer, ce dimanche, le nouveau système de vote électronique en région bruxelloise. Originaires de cinq pays différents, l'Estonie, l'Ukraine, la Tunisie, la Corée du Sud et le Canada, elles désiraient comprendre le processus du vote électronique. La Belgique est perçue comme un modèle dans ce domaine. Or, pas de chance, elle a vécu, pas mal de couacs durant ces élections.

Ils sillonnent Bruxelles en bus. Première étape à Jette dès 7 heures du matin. Après un bon petit-déjeuner, ils arrivent à 10h30 au bureau de vote de l’école numéro 16 à Molenbeek.

"En Corée, nous explique Shim Jiyeong, membre de la délégation coréenne , la population n’a pas vraiment confiance dans le système de vote électronique. Nous avons une technologie tout à fait développée mais nous ne l'utilisons pas. A Bruxelles c’est utilisé et je suis très impressionnée.

C’est pratique, confortable et ça épargne pas mal d’argent

En tout quarante visiteurs sont présents dans nos bureaux de vote bruxellois. Ce sont les pays eux-mêmes qui ont fait la demande dans le but d'analyser le fonctionnement d'un vote électronique.

A Molenbeek, les bureaux sont pleins. Ce n'était pas le cas plus tôt ce matin à Jette. Les visiteurs sont donc particulièrement attentifs. A la sortie, tous se disent impressionnés. Selon Anatolin Suldin, membre de la délégation ukrainienne, "le processus est très organisé, nous apprécions le système de vote et de comptabilisation. Nous avons vu beaucoup de choses intéressantes. Mais ce "n’est pas applicable en Ukraine pour l’instant."

Est-ce possible d’implémenter cela chez vous à l'avenir?

Rien n’est impossible."

Après cette visite, ce sont les bureaux de Woluwe-Saint-Lambert qui attendent les délégations. En Belgique, le vote électronique existe depuis 1991. Il est en vigueur dans toutes les communes de Bruxelles depuis 1994. Quant aux couacs survenus ce matin dans plusieurs bureaux de la région bruxelloise, Paul-Henry Philips, le coordinateur de cette journée de visite nous réplique : "Connaissez-vous un système informatique qui n’a pas de problèmes ?"