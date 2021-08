Des communes démentent être candidates à l’accueil d’une maison de détention

"Je n’ai pas la moindre idée de ce dont il s’agit". La surprise du bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps, est totale lorsqu’il apprend que sa commune serait candidate à l’accueil d’une maison de détention pour jeunes condamnés. "Je n’ai eu aucun contact à ce sujet et cela ne me semble d’ailleurs particulièrement inopportun vu le nombre de défis auxquels notre commune est déjà confrontée", poursuit-il. Même perplexité à Schaerbeek, où la bourgmestre f.f. Cécile Jodogne se souvient vaguement d’une rencontre sur le sujet "mais qui n’a débouché sur aucun engagement de notre part". D’où vient alors ce sérieux cafouillage dans l’information reprise ce matin par de nombreux médias francophones ?

Au cabinet du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD) on reconnaît des contacts avec la régie des bâtiments pour identifier des bâtiments susceptibles d’accueillir ces maisons de détention. Il s’agissait de trouver des alternatives à la prison qui privilégieraient des établissements plus modestes, abritant quelques dizaines de détenus tout au plus, considérés comme moins dangereux.

Selon la porte-parole du ministre, quelques précisions ont été apportées à ce sujet, il y a plusieurs mois déjà, en réponse à une question parlementaire. Il a alors été précisé que des pistes d’implantation étaient envisagées et les premiers contacts pris, sans plus à ce stade. Elle dément donc l’existence d’une liste de dix-neuf communes sur laquelle, outre Anderlecht et Schaerbeek, on trouverait aussi six communes wallonnes.