Des communes à facilités tellement francophones

62,4% des électeurs des six communes à facilités ont voté pour des francophones lors des dernières élections de 2014. C’est la conclusion d’une étude de la KUL qui a analysé le vote en périphérie bruxelloise, et dans ces 6 six communes à facilités. Les francophones demeurent majoritaires. Et de loin.

Ces chiffres comprennent les votes exprimés pour des listes bruxelloises. Les habitants des communes à facilités ont cette possibilité, ce qui n’est pas le cas dans le reste de la périphérie. C'est le résultat de la dernière réforme de l'Etat.

Le vote francophone est également important dans des communes flamandes de la périphérie

Dans les faits, 64,6 % des électeurs ont fait usage de leur droit de vote à Bruxelles. Surtout des francophones mais aussi des Flamands. 8,7% des Flamands des communes à facilités ont posé ce choix.

Cette étude montre aussi que le vote francophone est également important dans des communes flamandes de la périphérie comme Zaventem, Overijse, Beersel et Leeuw-Saint-Pierre

Dans les 19 communes flamandes de la périphérie bruxelloise, c'est à dire les six communes à facilités plus les 13 autres, 14,5% des électeurs ont voté pour une liste francophone.

Une information à lire dans le Soir et le Standaard.