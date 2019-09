Des chercheurs de l'UCLouvain ont étudié le dégel en Alaska

Quel est l’impact du dégel du sol sur les quantités de gaz à effet de serre émises dans l’Arctique ? C’est pour tenter de le comprendre que des chercheurs de l’UCLouvain se sont rendus en Alaska, à la fin du mois d’août. Leur objectif était d’analyser le dégel du permafrost, c’est-à-dire le sol qui, en principe, devrait être gelé en permanence.

Cet été, début juillet, dans le sud de l’Alaska, on a relevé des températures de 32°C. C’est un record historique pour cette région. Ces conditions climatiques ont exposé le permafrost à une hausse de température sans précédent. Une des conséquences est que la couche de surface de ces sols dégèle de plus en plus profondément. "Ces sols ont déjà dégelé dans le passé, mais à une vitesse beaucoup plus lente, sur plusieurs milliers d’années. Tandis qu’ici, ils sont en train de dégeler à une vitesse à taille humaine. Cela, dans l’histoire des temps géologiques, la planète ne l’a jamais connu", explique Sophie Opfergelt, responsable de la mission et chercheur au FNRS.

Le choix de l’Alaska n’était pas anodin. Cette région du permafrost est particulièrement sensible au réchauffement climatique. En Alaska, le permafrost s’étend sur 85% du territoire. Selon les scientifiques de l’UCL, deux tiers du permafrost d’Alaska est à une température proche de 0°C et est donc proche du point de dégel.

Lien entre dégel du permafrost et gaz à effet de serre

Les scientifiques ont déjà prouvé que le dégel du permafrost induit la décomposition de matières organiques qui, jusqu’ici, étaient protégées par le gel. En se réchauffant, ces matières organiques libèrent des gaz à effet de serre. Selon les scientifiques, cela amplifie l’impact sur le climat global. "Le permafrost est un réservoir à carbone. Il y a une quantité de carbone importante, équivalent à deux fois celle de l’atmosphère. On considère que 5 à 10% de cette quantité de carbone pourraient être émis sous forme de gaz à effet de serre à cause de ce dégel du permafrost", poursuit Sophie Opfergelt.

Du 20 août au 3 septembre, des chercheurs et chercheuses de l’UCLouvain sont partis en mission en Alaska pour collecter des échantillons de sol au moment où le dégel était maximal. Le but de l’expérience était de comprendre ce qui se produit dans ces sols au moment du dégel. Un sol gelé est un sol " inerte ". Un sol qui dégèle libère des éléments minéraux susceptibles d’influencer la matière organique du sol, et donc les émissions de gaz à effet de serre. "Notre but, c’était vraiment d’être là au moment de ce dégel pour comprendre et faire l’analogie avec ce qui va se produire dans le siècle à venir. On prédit qu’environ 1/3 de la surface du permafrost va dégeler d’ici la fin du siècle. Cela est en train de se produire actuellement en Alaska", alarme la coordinatrice de l’équipe scientifique de l’UCLouvain.

Des échantillons de sol prélevés pour analyse

En pratique, les chercheurs louvanistes ont effectué des carottages de sol pour comparer la partie gelée et dégelée. Ils ont prélevé des échantillons de sols, de végétation et d’eaux de rivières. Les prélèvements ont été effectués à la fin de l’été, au moment du dégel maximal dans cette partie du globe. Les échantillons ramenés seront analysés prochainement.

Différentes mesures ont été faites. D’abord, les chercheurs ont prélevé des échantillons de la couche active, c’est-à-dire la couche qui dégèle tous les ans. Cette couche est plus épaisse d’années en année : "Particulièrement cette année, l’épaisseur est de 15% plus élevée que l’an passé", précise Elisabeth Mauclet, chercheuse à l’UCLouvain, doctorant en sciences environnementales.

D’autres mesures concernent la couche plus profonde du permafrost, la partie minérale du sol. Une partie de cette couche minérale a dégelé cet été : "C’est la partie du sol qui a dégelé et qui, normalement reste gelée toute l’année. Cette partie minérale va nous permettre de comprendre le comportement de la matière organique et les liens avec les émissions de gaz à effet de serre", précise Arthur Monhonval, chercheur, spécialiste des sols et doctorant en sciences environnementales.

Les recherches des scientifiques de l’UCLouvain devraient permettre de mieux connaître les facteurs qui contrôlent la libération de ces éléments minéraux.

Cette mission était annoncée comme une étape essentielle pour préciser l’impact du dégel sur les quantités de gaz à effet de serre émises dans l’Arctique. On pourra ensuite affiner les prédictions climatiques à l’échelle du siècle.

A l’échelle de l’Antarctique, les prédictions indiquent qu’un tiers du permafrost aura disparu d’ici la fin du siècle.