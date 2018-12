Des Chasseurs ardennais vont partir pour une mission de quatre mois en Estonie

La Belgique va déployer début janvier pour quatre mois une compagnie renforcée de la composante Terre en Estonie afin de s'intégrer - et c'est une première - au sein d'un bataillon multinational commandé par le Royaume-Uni dans le cadre de la "présence avancée renforcée" de l'Otan, a-t-on appris mercredi de sources militaires.

Cette compagnie, forte de quelque 250 militaires, sera principalement fournie par le bataillon des Chasseurs ardennais, caserné à Marche-en-Famenne, l'une des cinq "unités de manoeuvre" de la composante Terre.

La Belgique participe depuis 2017 au renforcement du flanc oriental de l'Alliance atlantique face à une Russie considérée comme plus "agressive". Cela se traduit par le déploiement par rotations de quatre bataillons multinationaux d'un millier d'hommes dans les trois pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) ainsi qu'en Pologne, sous l'appellation d'"enhanced Forward Presence" (eFP).

L'armée belge a jusqu'à présent toujours contribué au "Battle Group" dirigé par l'Allemagne et stationné à Rukla, en Lituanie.

Le gouvernement a décidé, sur proposition du ministère de la Défense, de se joindre pour la première fois au bataillon britannique installé à Tapa, en Estonie.

Il s'agit de montrer que la coopération militaire avec le Royaume-Uni se poursuivra au sein de l'Otan notamment après le Brexit, qui doit intervenir le 29 mars prochain, ont expliqué plusieurs sources militaires à l'agence Belga.

Cette participation consistera en une compagnie de manoeuvre des Chasseurs ardennais composée de trois pelotons (deux pelotons d'infanterie et un peloton "Direct Fire") équipés de blindés à roues Piranha, de mortiers de 120 mm et de missiles anti-chars Spike. Elle est renforcée par une unité de génie de combat ainsi que d'une série d'appuis au profit de la compagnie et du Battle Group britannique.

L'avant-garde de ce détachement quittera la Belgique le 5 janvier et le gros des troupes s'envolera pour l'Estonie vers le 10 janvier, a précisé un porte-parole militaire.

Le "patron" de la composante Terre, le général-major Marc Thys, compte dans la foulée se rendre auprès de ses troupes, a-t-il indiqué.

L'armée devrait renouveler ce genre de déploiement au second semestre 2019 en dépêchant à nouveau une compagnie de manoeuvre, mais au sein du bataillon dirigé par l'Allemagne en Lituanie, selon le plan des opérations militaires pour 2019 approuvé en novembre par le gouvernement.

Lors de son sommet de juillet 2016 à Varsovie, les chefs d'Etat et gouvernement des pays de l'Otan ont donné leur feu vert au concept de présence avancée renforcée, - en anglais "enhanced Forward Presence", eFP - avec le déploiement, par rotations, de quatre "Battle Groups" multinationaux pour renforcer la posture de dissuasion ("deterrence") et de renforcer les moyens de défense collective ("reassurance") dans les pays baltes et en Pologne.

Ce renforcement venait compléter une série de mesures prises depuis 2014 - et l'annexion de la Crimé par la Russie - dans le cadre du "plan d'action pour la réactivité" ("Readiness Action Plan", RAP) destiné à rassurer les alliés est-européens. Il implique une présence militaire accrue - terrestre, aérienne et navale - en Europe de l'est ainsi qu'en mers Baltique et Noire.