Dès ce dimanche 1er août, la prime "Corona" peut être versée aux travailleurs, certains employeurs la critiquent

Les travailleurs qui recevront ce chèque auront jusqu’à la fin de l’année 2022 pour le dépenser. Par cette mesure, le gouvernement entend augmenter le pouvoir d’achat des salariés et donner un coup de pouce à l’économie en relançant la consommation des ménages. "La prime Corona peut-être dépensée dans un réseau très large. A part dans les webshops, dans le commerce online, elle peut-être dépensée dans tous les magasins physiques, les restaurants, les coiffeurs, les salons de beauté, les saunas, les tatoueurs etc", explique Olivier Bouquet, président de VIA, la fédération des émetteurs de chèques consommation.

Si une entreprise, en fonction de ses "bons résultats" financiers décide d’octroyer une prime "Corona" à son personnel, elle doit le faire pour tous ses salariés. Et ça, pour plusieurs patrons, ce n’est pas une bonne idée. 25 grands patrons belges, par exemple ceux d’Adecco, de BNP Paribas Fortis, de Mercedes, ont cosigné une lettre ouverte au gouvernement pour s’en expliquer. Ils voudraient plus de flexibilité, comme on a pu le lire ou l’entendre dans le Tijd, l’Echo et Radio 1.

Marc Noppen, le directeur de l’UZ Brussel, l’un des grands hôpitaux bruxellois fait aussi partie des cosignataires de cette lettre ouverte. Son hôpital emploie environ 4500 personnes. Il accordera la prime mais regrette qu’elle doive être accordée collectivement. "On trouve dommage qu’on ait raté une occasion de donner plus de flexibilité aux employeurs", explique-t-il. Il voudrait pouvoir donner plus à certaines équipes. "Pendant des mois, on a dû changer l’organisation de l’hôpital. Pendant des semaines, il était interdit de donner des soins non-covid parce que la polyclinique était fermée. Donc, il y a des gens qui ont dû rester à la maison ou à qui on a dû donner un autre job", explique Marc Noppen, directeur de l’UZ Brussel. "L’autre moitié de l’hôpital, ils ont bossé comme des fous, 7 jours sur 7, n’ont pas pu prendre de vacances. Et donc dans ce groupe-là, on se demande pourquoi les autres reçoivent la prime alors que c’est nous qui avons travaillé", poursuit Marc Noppen. Pour lui, avoir la liberté de payer une plus grosse prime à certains individus ou à certaines équipes aurait été mieux. "C’est peut-être parfois arbitraire, ce n’est pas la coutume ici, mais sur le plan humain et sur le plan de la récompense, c’est une meilleure idée", ajoute le directeur de l’hôpital.

Marc Noppen revient sur l’exemple de la prime accordée au personnel soignant pour les efforts fournis pendant la crise du covid. Là aussi, cette prime a été accordée collectivement. Selon le Directeur de l’UZ Brussel, des infirmiers ont voulu renoncer à leur prime, l’estimant indue. "Des infirmiers sont venus dans mon bureau pour me demander s’il serait possible de donner leur prime à des collègues qui ont bossé aux soins intensifs, aux urgences et au service Covid, pendant que, eux, étaient sans emploi pendant deux mois, parce que la polyclinique était fermée", explique Marc Noppen. "C’est ça, la solidarité", estime le directeur de l’UZ Brussel. Pour ce dernier, la prime "Corona" "va coûter beaucoup d’argent et l’effet qu’on veut obtenir, c’est-à-dire récompenser, je crains qu’on ne l’atteindra pas", conclut le directeur.

Du côté de la Fédération des émetteurs de chèques consommation, on ne partage pas ce point de vue. "Le gouvernement a décidé que ce sont les sociétés qui ont bien fonctionné pendant la crise qui peuvent l’octroyer à leurs salariés, en considérant que les résultats d’une société, c’est le résultat de l’effort de chaque salarié, donc un avantage collectif", rappelle Olivier Bouquet, président de VIA, la Fédération des émetteurs de chèques consommation. Pour lui, privilégier au sein d’une entreprise certains salariés, "cela prendrait beaucoup plus de temps". Donner la même chose à tous les travailleurs de l’entreprise, "c’est plus simple pour relancer l’économie à court terme", ajoute Olivier Bouquet.

Les sociétés émettrices de chèques consommation s’attendent à ce que 1 entreprise belge sur 4 octroie cette prime à ses travailleurs.