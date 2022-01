Des calendriers scolaires types pour aider les parents séparés à s'organiser pour les nouvelles vacances

À l'aune de la réforme des rythmes scolaires, la Ligue des familles, Avocats.be et la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) proposent, lundi, aux parents séparés des calendriers-types leur permettant d'adapter les modalités d'hébergement des enfants.

La mise en place d'une réforme des rythmes scolaires est en projet pour la rentrée 2022 en FWB. Les écoles devraient alors connaître un nouveau calendrier scolaire. En ce qui concerne les congés, les vacances d'automne (Toussaint) et de détente (Carnaval) seraient donc dédoublées comme le sont déjà celles d'hiver (Noël) et de printemps (Pâques). Les vacances d'été seraient comprises entre le premier vendredi de juillet et le dernier lundi d'août.

Les deux organisations et la Fédération Wallonie-Bruxelles mettent ces calendriers à disposition dans une brochure qui sera distribuée dans les bureaux d'aide juridique et lieux d'accueil orientés dans l'accompagnement des familles ainsi que sur une page web dédiée. Les parents pourront également y trouver toute l'information utile sur les modes alternatifs de résolution des conflits et sur les professionnels auxquels ils peuvent faire appel.

"En fonction de l'organisation qui est la leur actuellement, les parents concernés peuvent visualiser différentes solutions pour transposer leurs modalités d'hébergement en prévision du nouveau calendrier scolaire", explique la Ligue des familles. "L'objectif poursuivi est d'offrir aux familles les meilleures conditions pour s'organiser en prévision des changements à venir, d'éviter un engorgement des tribunaux et les coûts d'une nouvelle procédure."