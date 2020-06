Des Belges suivent des formations paramilitaires à l'étranger : "Le terrorisme d'extrême droite reste un tabou"

Une vingtaine de Belges "inféodés à l’idéologie d’extrême droite" ont suivi ces dernières années une formation paramilitaire à l’étranger, en Europe de l’Est. L’information a été dévoilée par le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V), interrogé à ce sujet à la Chambre.

Ces formations sont moins encadrées dans certains pays qu’en Belgique, mais elles restent légales. Des sociétés de gardiennage actives ici ont d’ailleurs parfois recours à ces filières, a encore précisé Koen Geens.

Il s’agit de véritables camps d’entraînement à la guerre

Spécialiste de l’extrême droite, Manuel Abramowicz est plus inquiet. "Il s’agit de véritables camps d’entraînement à la guerre, une préparation à la lutte armée, avec des armes automatiques. Ils s’adressent à des personnes qui ont l’impression d’être envahies, submergées par l’immigration, qui redoutent une extermination des blancs. Et pour elles, comme les autorités politiques ne font rien, la seule solution est l’autodéfense, avec la création de milices, explique-t-il. C’est malheureusement un sujet qui reste un peu tabou chez nous. Le terrorisme d’extrême droite est une forme de terrorisme dont on ne parle pas".

La montée en puissance de groupements et d’activistes de la droite radicale avait été confirmée récemment à la RTBF par le patron de l’OCAM, l’Organe de coordination et d’analyse de la menace.

Une source proche de nos services de renseignement nous indique aujourd’hui que ces activistes d’extrême droite sont sous étroite surveillance, mais qu’aucun d’entre eux ne serait sur le point de passer à l’acte et de mener une action violente.