Des "autoroutes à vélo" pour relier la Wallonie à Bruxelles ? "Excellente idée" pour ce cycliste brabançon

C'est un des futurs projets du gouvernement wallon : mettre en place des "autoroutes" à vélo pour permettre aux cyclistes wallons de rejoindre Bruxelles en toute sécurité. De telles voies rapides pour cyclistes sont déjà très présentes en Flandre et chez nos voisins allemands et néerlandais, mais il n’y en a pas encore en Wallonie. "Nous sommes arriérés en matière d’infrastructures cyclistes par rapport à d’autres pays", notait Philippe Henry (Ecolo), ministre wallon de la Mobilité, dans l'Echo le 26 novembre dernier.

L’idée serait donc de construire des pistes cyclables pour relier notamment Bruxelles depuis le Brabant wallon. Ce trajet, Vincent le connait bien. Il fait partie des rares Wallons qui rejoignent la capitale à vélo et ce projet d’autoroute le séduit.

"Les autoroutes à vélos sont une excellente idée, souligne-t-il. À partir du moment où on construit les infrastructures correctes pour les cyclistes, les cyclistes les utilisent. On le voit clairement entre Louvain et Bruxelles, sur la F3, qui est une autoroute à vélos en Flandre. Il y a un trafic vraiment très dense de vélos le matin. Il est donc effectivement nécessaire d’avoir au moins cinq axes pénétrants vers Bruxelles en venant de la Wallonie."

Les vélos électriques (avec assistance limitée à 25 km/h) et les speed pedelecs (plus rapides, mais qui nécessitent une immatriculation auprès de la DIV) permettent aujourd'hui aux moins sportifs d'effectuer des distances plus longues qu'avec un vélo classique. Le projet ne semble donc pas irréaliste pour Vincent qui fait "entre 28 et 30 km par trajet".

Enfin l'avènement du "Vélo Express Régional" ?

Il n'empêche, l'annonce du ministre de la Mobilité n'a pas manqué de surprendre Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge, qui travaille depuis plusieurs décennies sur le chantier du RER. "Si l'idée d'y ajouter des pistes cyclables avait été posée lors de la genèse du projet, cela aurait rendu les choses plus faciles et moins coûteuses", déclare un spécialiste de la question dans les colonnes de la Dernière heure.

Certains cyclistes n'avaient pas attendu des décisions politiques pour tenter de créer une sorte de "Vélo Express Régional". En 2016, un petit groupe avait tenté d'emprunter la route qui longeait alors le chantier du RER entre Ottignies et Bruxelles (une aventure racontée en détail ici). Un rêve pour tout usager faible : une bande de circulation protégée du reste du trafic longue de 16 km pour entrer dans la capitale (presque) sans encombre. L'idée n'avait pas plu à Infrabel qui avait menacé de poursuivre en justice l'un des auteurs de cette expérience.

