Dès aujourd'hui, vous pouvez remplir votre déclaration fiscale: ce qu'il faut savoir

Evidemment, en ce moment particulier, beaucoup préféreraient zapper cette formalité. Mais voilà, pas le choix, voici venu le moment de se pencher sur sa déclaration fiscale.

Pour les adeptes de la version papier, l’enveloppe brune arrivera dans votre boîte aux lettres dans le courant du mois de mai. Pour ceux qui préfèrent l’électronique via Tax-on-web, tout est déjà en ligne sur www.fin.belgium.be ou via votre dossier fiscal sur MyMinfin.

Pas de changements de délais pour remplir sa déclaration

Attention, pandémie ou pas, il faudra bien remplir sa déclaration dans les temps, sous peine de se voir infliger une amende (jusqu’à 1250 euros). Les dates limites n’ont pas changé : 30 juin 2020 pour la version papier, 16 juillet 2020 si vous remplissez votre déclaration en ligne, le 20 octobre 2020 si c’est un comptable qui remplit votre déclaration pour vous.

L’administration n’a pas allongé les délais, estimant que si les déclarations arrivent plus tard, elles seront traitées plus tard et les éventuels remboursements arriveront plus tard aussi.

Aide par téléphone uniquement

Coronavirus oblige, cette année, il n’y aura pas de permanence dans les communes ou dans les bureaux de l’administration pour vous aider à remplir votre déclaration fiscale. L’an dernier environ 600.000 personnes avaient bénéficié d’une aide en face-à-face.

Si vous avez besoin d’être accompagné dans le remplissage de votre déclaration, cela se fera par téléphone uniquement. Cette aide se possible sur rendez-vous, il vous est d’ailleurs conseillé d’appeler le fisc dès réception de votre déclaration. Le numéro de téléphone à contacter sera indiqué sur l’enveloppe brune de votre déclaration.

Une fois le rendez-vous pris, un collaborateur des finances vous rappellera à la date prévue. Soyez prêt, avec votre carte d’identité et tous les documents nécessaires. Après cet entretien, vous recevrez un rapport par la poste. Soit vous signez ce rapport et l’envoyez par courrier ou vous envoyez votre déclaration via Tax-on-web.

La semaine dernière, 83.000 personnes ont également été contactées par le fisc pour voir si elles avaient besoin d’aide, 43.000 ont pris un rendez-vous. Pour les autres, on le répète, c’est à vous de téléphoner pour demander cet accompagnement.

Quelques nouveautés

Comme chaque année, il y a quelques nouveautés pour cette déclaration 2020. Au total, 32 codes ont été supprimés, il s’agit essentiellement d’avantages fiscaux qui n’avaient plus lieu d’être (limités dans le temps par exemple) ou qui ont été supprimés.

14 nouveaux codes font leur apparition. Ils permettront à certains d’obtenir de nouvelles réductions d’impôts. La matière est plutôt pointue, mais il est question par exemple d’une réduction d’impôts pour les primes que vous versez pour votre assurance juridique (à partir du 1er septembre 2019, pour un maximum de 310 euros) et aussi pour les primes versées dans le cadre d’une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés.

D’autres exonérations concernent aussi les employeurs, pour compenser l’instauration du statut unique (au lieu des statuts d’ouvrier et d’employé). A noter aussi, l’augmentation du montant maximum des dividendes exonéré (800 euros cette année contre 640 l’an dernier).