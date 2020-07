Des artistes flamands créent neuf nouveaux drapeaux avec des "Vlaamse Leeuw" inclusifs

Cette "connotation de droite fait que le drapeau flamand actuel divise plutôt qu’il n’unit", selon le duo qui se pose également la question : qui sont les "vrais Flamands" et qui ne l'est pas ? Il leur semble difficile pour beaucoup de gens d’être fiers de la Flandre, car cela apparaît immédiatement être l’expression d’un soutien à une conviction politique qu’ils ne soutiennent pas.

C’est pour cette raison qu’en collaboration avec le graphiste Johan Theeuwes, Palmers et Declercq le trio a créé de nouveaux drapeaux flamands qui "reflètent la diversité de la Flandre et symbolisent tous les Flamands".

Un drapeau flamand alternatif a été dévoilé ce 11 juillet, fête de la communauté flamande. Celui-ci ne change pas beaucoup de l’original, à la différence près qu’un cœur rouge a remplacé la langue de la même couleur sur le drapeau original. Le but est évidemment de "stimuler le débat, et même donner un petit coup de pied aux tibias", déclare M. Declercq.

Pour ces artistes, le but n’est pas vraiment de changer de drapeau, mais de faire en sorte que les Flamands le regardent d’une autre manière. En effet, le lion flamand a une grande charge politique (il suffit de penser à l’incident de Pukkelpop l’année dernière).

Et cela même si le Mouvement flamand s’approprie principalement le lion noir flamand (avec une langue et des griffes noires et non le drapeau officiel flamand qui date de 1973, avec une langue et des griffes rouges.

Pour donner un peu plus de force à ce discours inclusif, le trio a également créé huit drapeaux alternatifs, chacun avec un élément différent : un drapeau dans lequel le lion a une prothèse, pour représenter les Flamands porteurs d’un handicap. Ou un drapeau avec une lionne, pour les femmes flamandes.