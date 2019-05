Des activistes veulent placer les violences obstétricales dans les accords de gouvernement

Au-delà de la position, physique, de vulnérabilité des femmes qui accouchent à l’hôpital dans une procédure classique, c’est aussi la vulnérabilité entraînée par la méconnaissance de chiffres précis et ventilés, quant aux différents actes fréquents lors des accouchements, qui est pointée du doigt. Dans le mémorandum remis aux partis politiques par la Plateforme pour une naissance respectée figure d’ailleurs l’exigence de transparence sur les « pratiques hospitalières et extra-hospitalières » dans chaque établissement. La Plateforme, dont est entre autres membre l’Union Professionnelles des Sages-Femmes Belges, entend par là les statistiques précises quant au taux de césariennes, d’épisiotomies, de recours à l’anesthésie péridurale, d’inductions et d’optimalisations lors des accouchements pratiqués. De quoi permettre à la mère un choix éclairé.

« Des chiffres sont compilés et publiés par région par le CEpiP, mais qui ne donne pas les chiffres par hôpital dont il dispose », explique Fabienne Richard. « Quand on achète une voiture, on peut comparer tout ce que l’on veut, mais quand il s’agit de la santé, qui me paraît pourtant plus importante, il est impossible de connaître à l’avance la culture et la pratique de l’hôpital », ironise-t-elle. Pourtant, des chiffres qui sont malgré tout parvenus jusqu’à la Plateforme montrent qu’il existe une disparité importante entre établissements, notamment en matière d’épisiotomies. Les taux varient de 12 à 61% (du total des accouchements) en fonction des maternités en Wallonie. « De telles disparités, également entre régions (moyenne de 20% à Bruxelles, 42% en Flandre) montrent clairement que c’est en partie lié à la pratique de l’hôpital, à un choix » opéré non par la patiente mais par l’établissement ou le médecin, que ce soit par facilité, pour un gain de temps ou de confort, explique Fabienne Richard. Autrement dit : une grande part de ces épisiotomies ne seraient « pas justifiées médicalement », ce qui équivaut pour la Plateforme à une « mutilation sexuelle ». Ces violences obstétricales peuvent aussi prendre la forme de déclenchements ou de césariennes non-nécessaires, un sujet sensible pour lesquels la Plateforme espère une place dans les prochains accords de gouvernement.