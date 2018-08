Dernière rentrée pour le gouvernement Michel: quels sont les dossier à concrétiser?

Une rentrée marquée si l'on en croit Olivier Chastel, le président du MR, dans le Soir, sous le signe de la bonne ambiance entre les partenaires gouvernementaux et une volonté de poursuivre ensemble après les élections de mai 2019. Bref, le couple MR-NVA semble solide et soudé. Les défis à boucler sont, en tout cas, encore nombreux.

Concrétiser le "Jobs deal"

Le Jobs deal, c'est l'accord bouclé fin juillet, destiné à lutter contre les métiers en pénurie. Mais cet accord fait déjà grincer des dents côté syndical. Le gouvernement envisageant notamment d'accélérer la dégressivité des allocations de chômage. Dans les 6 premiers mois maximum, celles-ci seraient plus élevées qu'aujourd'hui mais ensuite, la dégressivité irait beaucoup plus vite. Pour les syndicats, c'est inacceptable.

Choisir un avion

Le gouvernement doit aussi prochainement trancher l'avion qui remplacera les F-16. 2 candidats officiels en lice. Le F-35 de l'Américain Lockheed Martin et le Typhoon d'Eurofighter. Mais la piste française du Rafale poussée par Emmanuel Macron est toujours dans la course. Et jusqu'à présent, pas d'unanimité sur le sujet au sein de la majorité.

Pensions et Belfius

Sur les pensions, la mobilisation syndicale n'a pas baissé. Et le gouvernement doit encore régler le dossier délicat de la liste des métiers pénibles. Un dossier très suivi par l'homme de la rue, inquiet de savoir quand il pourra ou pas partir à la retraite.

Pour Belfius, le gouvernement a tranché en juillet. 30% du capital de la banque détenue aujourd'hui à 100% par l'Etat sera ouvert au privé. Mais pas encore de date prévue pour cette opération. Les turbulences sur les marchés financiers ces derniers mois auraient, entend-on, fait baisser la "valeur" de la banque. Le temps ne presse pas même si ce dossier est directement lié à celui de l'indemnisation des coopérateurs d'Arco. Dossier cher au CdenV.

Visites domiciliaires

Depuis quelques mois, ce dossier a été repris en main par Charles Michel lui-même. Un dossier qui a soulevé bon nombre d'interrogations, de malaises et d'indignations, notamment chez bon nombre de mandataires MR. Et, aux dernières nouvelles, ce dossier ne reviendra plus sur la table du gouvernement. En tout cas, pas sous cette législature.

Pacte stratégique

C'est le projet de Charles Michel. Le point fort de la rentrée du premier ministre. Le 11 septembre, en grandes pompes, un plan d'investissement de 60 milliards à l'horizon 2030, associant le privé et tous les niveaux de pouvoir du pays, sera présenté. L'objectif est simple: relancer les investissements principalement dans des secteurs porteurs.

Et enfin les élections, les communales pour commencer le 14 octobre

Charles Michel et Didier Reynders ne seront pas candidats. Mais les autres ministres seront sur le pont. Kris Peeters à Anvers face à Bart De Wever, Théo Francken à Lubbeek, Jan Jambon à Brasschaat, Alexander De Croo à Brakel, François Bellot à Rochefort, Marie-Christine Marghem à Tournai...Voilà qui promet une rentrée animée...