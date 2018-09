Dernière fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le gouvernement Demotte

Ce jeudi matin, l'Hôtel de ville de Bruxelles accueillera, comme chaque année, la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une dernière pour l'actuel gouvernement PS-cdH de Rudy Demotte. Un gouvernement qui a été touché par le choix en juin 2017 de Benoît Lutgen, le président du cdH, de mettre le PS sur la touche.

Continuer malgré tout...

En Wallonie, le changement de coalition a eu lieu. Mais, en Fédération Wallonie-Bruxelles, cela n'a pas été le cas. Et depuis, on peut parler de cohabitation plutôt "apaisée" entre le PS et le cdH. Il est vrai qu'ils n'avaient pas vraiment d'autre choix. Le gouvernement Demotte avait et a toujours une obligation de taille : faire avancer le Pacte d'excellence pour l'enseignement. Le dossier avec un grand D de ce gouvernement dont plusieurs textes doivent encore être votés avant la fin de la législature. Et, en Fédération Wallonie-Bruxelles, plus qu'ailleurs encore, lorsqu'on parle projet, on parle budget. Le gouvernement connaît sa principale limite. La Fédération Wallonie-Bruxelles n'a pas de pouvoir fiscal et 85% de ses moyens servent à payer des salaires.

Des ministres en campagne

Tous, en tout cas, sont candidats au scrutin communal. André Flahaut à Nivelles, Rachid Madrane à Etterbeek, Jean-Claude Marcourt à Liège, Marie-Martine Schyns à Herve et Alda Greoli à Liège. Pour Rudy Demotte à Tournai et Isabelle Simonis à Flémalle, qui sont aussi sur les listes, c'est différent. Ils sont, en effet, déjà bourgmestres, mais empêchés car ministres. Mais, Isabelle Simonis a déjà expliqué que si elle gagnait le 14 octobre, elle quitterait au plus tard son poste de ministre en décembre. Et Rudy Demotte a déjà expliqué qu'il ne comptait pas rempiler comme ministre s'il était à nouveau bourgmestre de sa ville...