Dernier round de consultations royales, Paul Magnette ouvre le bal

Ce mercredi, le Roi entend les derniers partis impliqués dans les discussions pour la formation d’un gouvernement. Au menu, le président du PS Paul Magnette à 9 heures, François De Smets pour Défi à 10 heures. L’après-midi est consacrée au CD & V à 15 heures et à l’Open VLD attendu à 16 heures.

On ne fait pas attendre le Roi, Paul Magnette est donc arrivé comme prévu à 9 heures ce matin. A l’entrée, le président des socialistes a répondu à quelques questions des journalistes. Il en appelle à la sérénité et à des discussions sur le fond : " Je crois qu’il faut reprendre les discussions sereinement. Il y a déjà beaucoup de bases posées par les missions précédentes et il faut surtout se concentrer sur le contenu. Ça fait trop longtemps qu’on parle de différents types de coalitions, de partis qui devraient s’allier, de réformes institutionnelles, ce n’est pas comme ça qu’on va trouver des solutions. Si on parle de contenu, on peut faire des avancées."

Pas question par contre pour le président des socialistes de parler d’élections : "Les élections ne résoudraient rien. Les citoyens se sont prononcés, ce sont aux élus de trouver une solution."

Quant à la suite, Paul Magnette n’exclut pas qu’une mission royale soit confiée à l’Open VLD, mais précise que c’est au Roi que revient cette décision.