Depuis Gooik, l'Otan communique par satellites avec le monde entier

Quatre énormes radômes blancs juchés sur une colline, qui tranchent dans la verdure du petit village de Kester, dans la commune de Gooik, au sud-ouest de Bruxelles. Une double enceinte de protection, des caméras de surveillance, des bâtiments protégés contre les effets électromagnétiques. Ce site aux allures mystérieuses, situé en plein Pajottenland en Brabant flamand, abrite en fait une des principales stations de télécommunications satellitaires de l'Otan.

Ce site, un condensé de technologies, voit transiter "40% du trafic total" d'informations que s'échangent les différents niveaux de commandement de l'Otan, entre le siège installé à Bruxelles, le grand quartier général des puissances alliées en Europe, à Casteau, près de Mons, les différents QG interalliés et les troupes déployées en opérations, a expliqué un responsable de l'agence d'information et de communication de l'Alliance, Philippe Margot, à quelques journalistes.

Quatre stations terrestres

Baptisée SGS-S01 (pour "Satellite Ground Station" n°1), elle s'intègre dans un réseau de quatre stations terrestres, à Vérone (Italie), à Atalanti (Grèce) et Izmir (Turquie), ces deux dernières étant plus petites (une seule antenne et donc un seul radôme, contre quatre pour les autres). Elles permettent l'échange de tous les types de données "classifiées" (messages radio et informatiques, images, vidéo-conférences, ...) de manière sécurisée - car cryptées - entre les différents centres de décision de l'Otan et les QG qui commandent les troupes en opérations extérieures, comme en Afghanistan et en Irak.

L'actuelle station terrestre "Kester" est l'héritière de celle construite sur le même site à partir de 1966 et déclarée opérationnelle en 1972 avant d'être démolie en 2014. Au plus fort de la Guerre froide, l'Otan disposait de 21 de ces installations, alors appelées SGT. Mais les progrès technologiques ont permis d'en réduire le nombre à sept et à terme à quatre (plus un centre de formation au Portugal), selon le directeur général de l'agence d'information et de communication de l'Otan (NCIA), Kevin Scheid.

"Kester" est la première des nouvelles stations, et l'une des plus modernes au monde

Cette agence, née en 2012 de la fusion de cinq autres, est le principal fournisseur de capacités C3 (consultation, commandement et contrôle) et prestataire de services SIC (systèmes d'information et de communication) de l'Alliance.

"Kester" est la première des nouvelles stations, et l'une des plus modernes au monde, a souligné M. Scheid, un ancien responsable du Pentagone et de la Maison Blanche. M. Margot a estimé son coût à une vingtaine de millions d'euros. Elle occupe une quarantaine de personnes d'une dizaine de nationalités. La construction de SGS-S01 s'est terminée fin 2019. "En respectant de nouvelles normes environnementales (toiture verte, panneaux solaires, recyclage de l'eau de pluie)", a expliqué son chef, le commandant belge Eddy Van Bockstal. Bien qu'alimentée en électricité fournie commercialement, la station dispose de puissants générateurs et batteries pour "vivre en autarcie durant plusieurs jours si nécessaire".

Les radômes abritent chacun une antenne (seize mètres de diamètre et un poids de 58 tonnes pour les deux principales), qui se pointe en direction de satellites géostationnaires d'abord pour les "accrocher" puis pour transmettre des données "montantes" (vers l'espace) ou "descendantes" (vers la Terre). Ils sont gonflables et réalisés en kevlar, un matériau léger et extrêmement résistant, qui laisser passer les ondes. Ils sont conçus pour résister à des vents de 300 km/h. Au sol, les données transitent par un réseau de fibres optiques.

Une liaison radio directe

En cas de panne totale, une tour de télécommunication voisine, juchée sur une colline, permet d'établir une liaison radio directe, en ligne de mire, tant avec le siège de l'Otan à Bruxelles qu'avec le SHAPE à Casteau, selon le commandant Van Bockstal. Pour l'Otan, l'espace gagne en importance, au point d'être devenu l'an dernier le cinquième domaine opérationnel, aux côtés de l'aérien, du terrestre, du naval et du cybernétique.

Quelque 2.000 satellites orbitent actuellement autour de la Terre, dont une moitié sont la propriété de pays de l'Otan, qui les utilisent notamment à des fins militaires: télécommunications, reconnaissance et "observation de la Terre" ou espionnage, détection de tirs de missiles, navigation (avec les systèmes américain GPS et européen Galiléo) et ciblage. "L'espace est essentiel" pour l'Alliance, a rappelé mercredi le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg.