Depuis 15 jours, les déplacements des Belges n’ont pas suffisamment baissé

Le 16 octobre dernier, le comité de concertation décidait, entre autres, la fermeture totale des bars et restaurants ainsi qu’un couvre-feu de minuit à 5h (rallongé depuis en Wallonie et à Bruxelles), la limitation stricte des contacts rapprochés (1 par mois hors foyer), les rassemblements privés étaient limités à 4 personnes, le télétravail devenait la "règle". Comment ces nouvelles règles (qui ont été durcies) ont-elle fait évoluer nos déplacements ? La société américaine Apple propose depuis le printemps des données anonymisées des déplacements, partout dans le monde, pour analyse en cette période de coronavirus . Si depuis la fin septembre, la tendance est à la baisse, celle-ci reste encore limitée. Selon les données de la société californienne, nos déplacements ont commencé à baisser à partir de la fin du mois de septembre.

Sur ces infographies ci-dessus, le 100 correspond à une période dite de référence (le 13 janvier 2020). On constate donc qu’au début octobre, au niveau national, la marche connaît une chute très spectaculaire : elle s’explique par la météo. A la même période, les déplacements en transports et en voiture suivent une courbe négative relativement similaire (en partant de plus bas), avant de légèrement se stabiliser, puis de descendre à nouveau. Il est donc clair qu’entre la fin septembre et la fin octobre, les Belges ont réduit le nombre de leurs déplacements.

Mais derrière ces courbes qui vont dans le bon sens d’un point de vue épidémiologique, il y a des éléments à pointer. Concentrons-nous sur la période entre le lundi 12 et le vendredi 23 octobre, en Wallonie et à Bruxelles.

Pourquoi le 12 octobre ? Pour pouvoir comparer l’avant et l’après fermeture-de-l’horeca-couvre-feu-etc. Et que constate-t-on ? Que la baisse de nos déplacements est assez relative, singulièrement pour les déplacements en voiture.