Déploiement du télescope "James Web" : le Centre Spatial de Liège au 7e ciel

Le télescope spatial James Webb a achevé avec succès samedi la dernière étape de son déploiement, avec celui de son miroir principal, et se trouve désormais dans sa configuration finale. Parmi les artisans de cet outil révolutionnaire, le Centre Spatial de Liège. L’astrophysicien liégeois Michaël Gillon a participé au travail : "Le plus dur est derrière nous".

Le déploiement dans l’espace d’un tel télescope, non seulement de ses miroirs mais aussi de son bouclier thermique, était une procédure ultra-périlleuse qui n’avait jamais été tentée par le passé, "Et tout s’est passé comme prévu", explique Michaël Gillon. "La preuve que ces années supplémentaires pour ajuster, vérifier et revérifier les installations n’ont pas été vaines. Il est bien plus bénéfique de prendre son temps car ici, la moindre erreur aurait été fatale."

C’était la phase la plus stressante

Les astronomes du monde entier peuvent aujourd’hui pousser un grand soupir de soulagement, la mission semblant à présent en très bonne voie de réussite. "C’était clairement la phase la plus stressante, moi et mes collègues avons tout suivi via les plateformes de la Nasa qui communiquent très bien. C’était passionnant."

Avant d’être opérationnel, le télescope devra toutefois encore atteindre son orbite finale à 1,5 million de kilomètres de la Terre. "Il a déjà fait un tiers du chemin et, pas à pas, il se rapproche de sa destination à la perfection."

Rendez-vous dans cinq mois

Chaque segment hexagonal formant cet immense miroir primaire, recouvert d’or afin de mieux réfléchir la lumière, devra également être minutieusement ajusté.

Les instruments scientifiques devront eux continuer à refroidir et être très précisément calibrés avant de commencer, dans un peu plus de cinq mois, leur exploration du cosmos.