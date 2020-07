Dépénalisation de l'avortement: le Conseil d'Etat a remis son avis, les débats peuvent reprendre

Le Conseil d'Etat a remis vendredi son avis à propos des amendements déposés par les opposants à la proposition de loi. Le PS et Ecolo-Groen demandent d'ores et déjà que les débats sur ce texte reprennent en séance plénière de la Chambre.

Le CD&V, la N-VA et le Vlaams Belang avaient demandé et obtenu il y a une semaine l'envoi au Conseil d'Etat d'une deuxième série d'amendements à la proposition du PS co-signée par des députés Ecolo-Groen, sp.a, MR, Open Vld, PTB et DéFI. Ils espéraient de la sorte retarder le vote après les vacances parlementaires.

Pour le CD&V, cette proposition de loi constitue une affaire de gouvernement.

