Dépénalisation de l'avortement : Ecolo demande la reprise des discussions après un nouvel avis du Conseil d'Etat. Tensions dans la majorité?

Négociations politiques : ce que les discussions prévoit autour de l'IVG - 04/09/2020 L’audience entre le chargé de mission royal et président de l’Open Vld Egbert Lachaert et le roi Philippe au Palais de Bruxelles n’aura duré qu’une vingtaine de minutes. Une rapidité qui a étonné. D’autant plus que l’on apprenait que le libéral entendait tenir une conférence de presse dans la foulée depuis une salle de commission de la Chambre. Le communiqué du Palais royal, lui, s’est fait quelque peu attendre avant de tomber et d’annoncer : "Sa Majesté le Roi a reçu en audience au Palais de Bruxelles Monsieur Egbert Lachaert. Monsieur Lachaert a fait rapport au Roi sur sa mission et sur les réunions plénières avec les présidents des partis politiques impliqués dans les discussions en cours. Le Roi a chargé Messieurs Egbert Lachaert et Conner Rousseau d’une mission de préformation. Ils feront rapport au plus tard le 11 septembre".