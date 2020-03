Départs à l'étranger : voici les pays qui interdisent ou limitent désormais l'accès aux Belges

Si vous avez prévu de voyager à l'étranger dans les semaines à venir, sachez que les Belges sont désormais interdits d’accès dans huit pays. Les frontières se ferment progressivement, principalement pour les ressortissants des pays les plus touchés comme l’Italie ou la France.

Mais tout comme bien d’autres pays européens, les Belges doivent surtout faire face à des mesures de protection renforcées aux frontières de nombreux états. Prise de température, restrictions d’entrée et mise en quarantaine forcée, voici à quoi vous attendre si vous posez bientôt le pied à l'étranger. Et même les plus petites destinations ont pris leurs dispositions....

8 pays interdits aux Belges

Face à une pression croissante pour agir contre le coronavirus, Donald Trump a interdit mercredi aux ressortissants de vingt-six pays européens de se rendre aux Etats-Unis, pour une durée de 30 jours à compter de vendredi, afin de lutter contre la propagation de l'épidémie.

Comme l’indique le Ministère belge des Affaires étrangères, il est aussi défendu de sortir d’Italie ou d’y entrer, sauf exceptions pour raisons professionnelles attestées, raisons de première nécessité, médicales ou urgentes. Dans ces cas, les autorités locales demandent que les personnes soient munies d’une déclaration sur l’honneur dûment signée.

La République tchèque a quant à elle décrété ce jeudi un état d'urgence de 30 jours face à l'épidémie de coronavirus, fermant ses frontières aux voyageurs des "zones à risque", soit quinze pays dont la Belgique, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni.

La Slovaquie a décidé de ne plus laisser entrer d'étranger sur son sol....à l'exception des voisins polonais.

Après la détection d'un premier cas de COVID-19 au Bhoutan le 6 mars 2020, le gouvernement du Bhoutan a décidé de refuser à tous les touristes entrants l'accès à son territoire pendant deux semaines.

Depuis ce 12 mars, la Belgique figure sur une liste diffusée par l'agence de presse nationale des pays en provenance desquels les voyageurs se voient refuser l’accès à l’Arabie Saoudite. Ceci vaut d’ailleurs également pour les voyageurs en provenance d’un pays où une escale est effectuée (France, Allemagne, Turquie, Liban…) lors d'un voyage entre la Belgique et l’Arabie saoudite.

La Corée du Nord s’est quant à elle coupée encore un peu plus du reste du monde en annonçant fermer ses frontières avec la Chine et en interrompant les vols depuis et vers son voisin.

Enfin, même les îles Marshall, Etat situé en Océanie, seront interdites à tout voyageur international et ce jusqu’au 22 mars 2020. Une mesure qui montre à quel point cet pandémie a bien des répercussions mondiales.

La Belges ne sont donc pas interdits de territoire à la même échelle que les Italiens ou encore les Français présentant davantage de cas de coronavirus. L’accès aux pays frontaliers (Allemagne, France, Luxembourg et Pays-Bas) reste donc ouvert.

Mise en quarantaine à votre arrivée

La mesure est encore exceptionnelle mais elle est bien d'application pour les Belges ayant prévu de voyager au Bénin par exemple. Les autorités béninoises ont décidé de placer en quarantaine à l’arrivée au Bénin tous les passagers en provenance de pays touchés par l’épidémie de coronavirus.

Dans une nouvelle circulaire datant du 8 mars, le ministère de la Santé koweïtien indique pour sa part, que les passagers en provenance des 14 pays suivants - Azerbaïdjan, Belgique, France, Allemagne, Japon , Pays-Bas, Norvège, Singapour, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, États-Unis et Thaïlande - doivent maintenant se soumettre à une quarantaine à domicile avant de pouvoir circuler dans le pays.

Pour tout voyage au Kazakhstan, l’état de santé des Belges, comme celui des Suédois ou encore des Norvégiens, seront suivis pendant 24 jours, ou durant la période de leur séjour si celle-ci est plus courte.

A Taïwan, tous les voyageurs originaires de la Zone Schengen (y compris la Belgique), du Royaume-Uni ou de l’Irlande, du Japon, de Singapour, de la Thaïlande, du Koweït et de Bahreïn sont tenus de suivre attentivement leur état de santé pendant une période de 14 jours.

Contrôles renforcés

Dans la plupart des pays du monde, à leur arrivée, les Belges sont désormais soumis à des contrôles renforcés comme des tests de température corporelle. C’est le cas par exemple de la Bulgarie, de la Chine, de l’Equateur ou encore du Ghana. D’autres pays comme la Colombie, ont prévu un formulaire papier et/ou en ligne à compléter pour annoncer son arrivée sur le territoire.

En Grèce et en France, il est recommandé aux écoles belges de reporter jusqu’à nouvel ordre les voyages scolaires prévus dans les zones identifiées comme des foyers de circulation du virus (education.gouv.fr).

Corée du sud : refuser d’être hospitalisé peut entraîner la prison

Toute personne présentant des symptômes du virus peut être contraint par le gouvernement coréen à subir un test médical. Les personnes qui refusent de se soumettre à ce test risquent une amende de 3 millions KRW, soit plus de 2200 euros. Les patients qui ne respectent pas les règles de quarantaine imposées ou qui refusent d'être hospitalisés risquent une peine d'un an de prison ou une amende de KRW 10 millions, soit 7 400 euros.

Toutes les informations détaillées concernant les voyages à l'étranger sont détaillées pays par pays sur le site du Ministère des Affaires étrangères.