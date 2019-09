Départ de Dominique Leroy : les syndicats espèrent maintenant pouvoir limiter le nombre de licenciements

Dominique Leroy quittera donc son poste le 20 septembre. La décision officielle a été prise de commun accord avec le Conseil d’administration de Proximus. La volonté du Président, Stefaan De Clerck, est de garder l’héritage de Dominique Leroy, à savoir son plan de restructuration. Ce vaste plan implique le départ de 1900 personnes et l’engagement de 1250 autres sur une période de trois ans. L’annonce de son départ pour KPN, l’opérateur néerlandais, avait provoqué la colère des syndicats. "Nous sommes heureux que le message ait été entendu. Il était impensable que madame Leroy puisse rester", déclare Laurent Malengreau, vice-président CGSP.

L’espoir syndical, aujourd’hui, est de pouvoir négocier et revoir à la baisse le nombre de licenciements, comme le confie Stéphane Daussaint, responsable CSC Telecom. "La désignation des conciliateurs à la demande des organisations syndicales nous laisse espérer que nous allons pouvoir débloquer la situation. Madame Leroy refusait absolument de lever la menace. Maintenant, espérons que nous allons pouvoir commencer les négociations." Pour les syndicats, ces négociations devront s’ouvrir rapidement, la pression étant forte au sein du personnel. "Le climat social actuellement est difficile, et au niveau du personnel, il y a une pression monstre. Tout le monde se dit : "est-ce que je fais partie des personnes licenciées ou non ?" souligne Laurent Malengreau.

A partir du 21 septembre, c’est Sandrine Dufour, l’actuelle directrice financière, qui assurera la fonction en interim, avec le support du Président du CA, Stefaan De Clerck.