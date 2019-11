Denis Ducarme : "J’attends de voir les actes rassembleurs du nouveau président du MR"

Georges-Louis Bouchez vient d’être élu à la tête du Mouvement réformateur. Lors du deuxième tour de l’élection interne du parti, le Montois a obtenu 61,95% (8640 voix) des voix en sa faveur, contre 38,05% (5308 voix) pour Denis Ducarme. Alors que le tout nouveau président du MR savoure sa victoire, son opposant met en garde : il veut voir comment Georges-Louis Bouchez va rassembler son parti.

Comme le veut la coutume, Denis Ducarme salue la victoire de son adversaire : "J’ai complimenté Georges-Louis Bouchez pour son élection à la présidence du MR." Avant d’ajouter : "Je suis extrêmement satisfait de réunir près de 40% des votes alors que je ne sollicitais que la base et le militant."

Il se réjouit du dynamisme créé lors des échanges dans la course pour la présidence du parti libéral : "On avait besoin d’oxygène dans le MR. Il faut travailler à la démocratisation de notre mouvement et au respect des différentes sensibilités du MR."

Et par "démocratisation", l’actuel ministre fédéral des Classes moyennes entend trois points :"Remettre la base au centre du mouvement, consulter régulièrement les membres et associer davantage les mandataires locaux à la construction du projet libéral et réformateur."

Il insiste également sur le "poids conséquent" que représentent les 38% des membres du MR qui ont voté pour lui : "Il faut veiller à ce que ce vrai rassemblement puisse s’appuyer sur une répartition équitable de ces responsabilités. J’attends de voir que le président du MR pose les actes qui rassemblent."

Entend-t-il par "une répartition équitable des responsabilités" une fonction plus importante au sein du gouvernement fédéral ? Ce qui est sûr, c’est que Georges-Louis Bouchez et Denis Ducarme devraient se rencontrer dans les prochaines heures.