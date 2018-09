Démonstration de force(s) au camp militaire de Bourg-Léopold: mais que vaut la Défense belge ?

Le spectacle en valait la peine, au camp militaire de Bourg-Léopold. Plus qu’un spectacle, il s’agissait bien d’une démonstration des forces dont dispose la Défense belge. Fantassins, parachutistes, forces spéciales, groupes d'artillerie, de génie et de soutien… Tous ont déployé leur matériel et montré leurs compétences, soigneusement mises en scène d'après un scénario de guerre (presque) réaliste. Nous avons interrogé sur place, Sven Bescop, spécialiste de la Défense européenne à l’Institut Egmont. Quelles sont les nouveautés à retenir de cette démonstration de force belge ? Je retiens surtout la restructuration de la brigade terrestre. Elle avait été supprimée de notre armée, mais compte tenu du contexte international, elle a été recréée. Cette brigade a trois missions : la sécurité intérieure belge, la défense du territoire de l’Union européenne et de l’Otan (nos troupes sont intervenues en Lituanie, par exemple), et aussi la gestion de crise à l’international, comme au Mali pour stabiliser l’Etat malien. Il ne s’agit donc plus seulement de se préparer aux opérations de gestion de crise à l’extérieur, mais aussi de défendre le territoire, comme l’exige l’article 5 de l’OTAN. Dans tous les cas, ce sont des opérations qui peuvent être de grande envergure, avec notamment des véhicules blindés. Mais surtout, cette brigade sera renforcée car elle sera intégrée à d’autres unités, d’ingénieurs, de renseignement, de logistique etc. Le but est de créer une seule et même unité qui a de multiples compétences, un peu comme un orchestre qui doit apprendre à jouer ensemble… A terme, la brigade est appelée à devenir entièrement autonome sur le terrain. Car les américains ne veulent plus nous soutenir, ils nous demandent de développer nos propres capacités militaires pour gérer nos problèmes de voisinage, en Afrique ou au Moyen-Orient, par exemple. Une brigade peut comporter jusqu’à 3000 soldats sur le terrain. La défense belge s’est fixée pour objectif d’avoir un contingent de 25 000 militaires. Mais pour le moment, elle n’y parvient pas. Son grand défi, reste le recrutement…. A ce stade, il n’y a pas assez de recrues.

Que vaut la Défense belge ? On a souvent l’a priori que la Belgique ne vaut rien au niveau de la Défense. Mais en tant que pays fondateur, elle compte beaucoup au sein de l’Union européenne et de l’Otan. Et la contribution belge à l’international est très appréciée. Ce que nous faisons, nous le faisons bien. Et nos partenaires attendent beaucoup de nous. Par ailleurs, je suis frappé par l’intelligence de nos militaires. En tant que professeur, j’ai l’occasion de parler avec des soldats et des sous-officiers partout en Europe. Nos soldats ne se contentent pas d’exécuter leur mission. Ils ont une très bonne analyse des enjeux géostratégiques. Ils ont une excellente connaissance politique de terrain. Ils maitrisent le contexte international dans lequel ils interviennent. Par exemple, en Lituanie, j’avais été impressionné par l’analyse d’un caporal chauffeur. Il savait m’expliquer les raisons des tensions sur le terrain avec beaucoup de précision. Ce n’est pas toujours le cas dans les armées européennes… Malheureusement, la défense belge est sous-fiancée et ce n’est pas tenable à long-terme. Or, l’objectif est de maintenir une capacité d’intervention dans les trois forces, terrestre, maritime et aérienne. Au niveau aérien, on attend la succession des F16, le dossier est toujours bloqué. Au niveau terrestre, on négocie un projet d’intégration avec la France. Enfin au niveau maritime, nous allons remplacer nos frégates dans le cadre d’une coopération militaire avec les Pays-Bas.

La Belgique assume le commandement de la " European Union Battle Group " (EUBG), durant le second semestre de 2018. Qu’est-ce que cela implique ? Si l’Union européenne décide d’intervenir dans les six mois à venir, cela signifie que la force européenne sera sous le commandement d’un belge. Et le bataillon belge sera le noyau dur de cette force militaire. Il s’est entraîné ces derniers mois, et à présent, il est prêt à intervenir sur le terrain, en Belgique ou à l’étranger. Mais jusque-là, la "European Union Battle Group" n’a jamais été déployée.

