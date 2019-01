Démission de Benoît Lutgen: retour sur une présidence mouvementée (vidéos)

Plus

L'histoire commence le 1er septembre 2011. Joëlle Milquet, jusqu'alors présidente du cdH et de plus en plus contestée en interne, passe la main à son dauphin, un fidèle parmi les fidèles, Benoît Lutgen. L'homme, déjà bien connu en Belgique notamment comme ministre wallon, semble plutôt à l'aise dans ce nouveau rôle.

Des élections aux résultats très contrastés Benoît Lutgen se retrouve à la tête de ce parti, incarnant la nouveauté. A ce moment-là, le cdH est fraîchement rénové, rajeuni aussi. Mais à peine arrivé que déjà il doit gérer ses première élections, les communales de 2012. Benoit Lutgen se présente à Bastogne et signe un victoire personnelle. A Bastogne, sa liste renverse la majorité sortante et remporte la majorité absolue, il devient bourgmestre de la commune.

Après les communales, pas le temps de souffler, les élections fédérales et régionales de 2014 sont un autre moment clé de la présidence de Benoît Lutgen. Le parti est en recul (encore) mais Benoît Lutgen limite tout de même la casse. Assez rapidement, les négociations pour les formations des majorités aboutissent à Bruxelles et en Wallonie, le CDH embarque dans les majorités avec entre autre le PS. Pour le fédéral, Benoit Lutgen est clair, pas question de gouverner avec la N-VA.

Benoit Lutgen a l'impression d'avoir été piégé quand le MR s'allie aux nationalistes flamands. La fracture est donc nette. Jusqu'au 19 juin 2017. Débranche tout C'est certainement l'événement le plus marquant de la présidence Lutgen. En juin 2017, La Belgique est marquée par les affaires qui éclaboussent le PS. Le cdH, souvent qualifié de scotché au PS, ne veut pas en faire les frais. La solution trouvée par Benoît Lutgen est radicale, prend tout le monde de court, y compris au sein de son parti, le 19 juin, il débranche la prise et annonce ne qu'il ne veut plus gouverner avec le PS.

Finalement, il n'y a qu'en Wallonie que les cartes sont redistribuées. Le cdH s'allie avec le MR. Ailleurs, notamment à Bruxelles, c'est le flop. Le cdH sort isolé de cette crise, fâche avec beaucoup d'autres partis qui sont aussi des partenaires potentiels pour de futures majorités. Du coup, la stratégie de Benoît Lutgen est très contestée, au sein même de son parti l'ambiance semble tendue. Beaucoup d'observateurs pensent qu'il va tomber. Mais Benoit Lutgen tient bon, montre aussi que le président au cdH, c'est lui! Une dernière élection pour la route Les éléctions communales d'octobre 2018 seront donc les dérnières pour Benoit Lutgen en tant que président de son parti. Pas les plus simple en tant que candidat à Bastogne puisqu'il doit affronter un ennemi dont il se serait bien passé: son propre son frère. Benoit Lutgen sort largement vainqueur de ce duel et reste donc bourgmestre de Bastogne. Au niveau du cdH par contre les résultats généraux sont plutôt en demi-teinte. Le parti baisse à Bruxelles, Liège et dans le Hainaut.

Aujourd'hui, d'après les sondages, le cdH ne serait plus que 5ème parti et à Bruxelles il risque même de passer sous le seuil d'éligibilité. Un changement de président, c'est donc aussi une occasion de rebondir politiquement pour le cdH à quelques mois des élections fédérales, régionales et européennes.